Feriado en septiembre: Acordaron trasladar el Día del Empleado de Comercio, ¿a quiénes alcanza?







A pesar de que el Día del Empleado de Comercio es el 26 de septiembre, el feriado fue trasladado para que el sector pueda disfrutar mejor de su descanso.

El Día del Empleado de Comercio es feriado. Enterate para quiénes. Freepik

A pesar de que el Día del Empleado de Comercio se conmemore el 26, este 22 de septiembre muchos comercios de Argentina permanecen cerrados mientras que otros, en cambio, lo harán el próximo 29. Esto se debe a que, cada jurisdicción acuerda entre los actores locales la fecha que operará solo para el sector mercantil como feriado y que mantendrá cerrados a supermercados, shoppings y ciertos locales.

Según lo indicado por la Ley 26.541 los empleados del rubro gozan de la fecha como un feriado: pueden ese día no trabajar y en ese caso, no pierden el pago de esa fecha, en tanto que quienes decidan trabajar, recibirán paga doble. Aún así, es importante destacar que la conmemoración en nada afecta a aquellos establecimiento atendidos por sus dueños o empleados que elijan trabajar ese día.

Día del empleado de comercio: Las provincias en las que no trabajan hoy 22 de septiembre A pesar de que el Día del Empleado de Comercio está fijado por ley para el 26 de septiembre, este año, de común acuerdo, se adelantó al lunes 22 en algunas provincias del país, para poder favorecer la organización de los comercios y poder darle a los empleados un descanso más conveniente. Se trata de un movimiento poco usual, pero que está contemplado por ley.

Calendario FreePik.es

Así, las filiales de la Federación Argentina de Empleados de Comercios y Servicios (FAECyS), confirmaron que el feriado se aplica en las provincias de La Pampa, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Santa Fe y Entre Ríos. Allí los supermercados, los shoppings y algunas grandes cadenas permanecerán con sus puertas cerradas durante la jornada. El resto de las provincias, en tanto, trasladará la fecha al 29 de septiembre próximo.

Casi toda la actividad mercantil cerrará en la jornada, lo que genera un impacto en la vida de los consumidores, que deben prever sus compras. Sin embargo, muchos locales pequeños que son atendidos por los propios dueños continuarán funcionando con total normalidad.

