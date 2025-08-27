Javier Alonso confirmó que hay un detenido por el ataque a Javier Milei en Lomas de Zamora

El ministro de Seguridad de la Provincia lamentó la situación que se vivió este miércoles, pero también calificó la caravana libertaria como una “provocación”.

Javier Alonso confirmó la detención de un implicado en el ataque al presidente Javier Milei y calificó como una “provocación” la caravana libertaria en Lomas de Zamora.

Alonso explicó que “quedó una persona de las dos detenidas por la causa a cargo del juzgado federal de Lomas de Zamora”, y detalló que el otro atacante “quedó procesado, pero fue puesto en libertad”, en declaraciones al canal de streaming Uno, Tres, Cinco.

Tras repudiar la agresión al jefe de Estado, el ministro calificó la caravana libertaria como una “provocación” y una “puesta en escena”, señalando que la recorrida del presidente en la localidad del sur del conurbano “no iba a ser bien recibida” y que “eligió ir a un lugar donde está muy mal en las encuestas”.

Alonso subrayó que “nada justifica la violencia”, aunque consideró que la marcha tenía un componente político de provocación , destinado a desviar la atención de los audios relacionados con presuntas coimas a funcionarios libertarios.

El incidente se produjo cuando un grupo de personas arrojó piedras y otros objetos contra el vehículo que trasladaba al mandatario, lo que obligó a la evacuación urgente de toda la comitiva presidencial .

Por su parte, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, aseguró que “No puede ser que aparezca la violencia en situaciones políticas en ningún caso”, al tiempo que pidió que “todo se desarrolle en paz, y que cada uno pueda expresarse con tranquilidad”, en declaraciones al canal de streaming de Infobae.

El ataque a la caravana donde viajaba Javier Milei

La caravana de La Libertad Avanza que trasladaba al presidente Javier Milei en Lomas de Zamora fue atacada por un grupo de manifestantes. La comitiva presidencial debió ser evacuada de urgencia y la actividad fue suspendida. Por el hecho hay dos detenidos y el mandatario apuntó contra el kirchnerismo.

A pocos días de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, los principales dirigentes libertarios se mostraron este miércoles en un acto en la localidad del conurbano en el marco de la campaña electoral. La convocatoria anunciada en las redes sociales preveía una recorrida por la principal arteria del partido, pero al momento del arribo del Presidente comenzaron los incidentes.

El momento del ataque ocurrió minutos después de haber arribado al centro de la localidad, cuando se trasladaban a bordo de una camioneta blanca por la avenida Hipólito Yrigoyen.

En la parte trasera del vehículo, el jefe de Estado viajaba acompañado de su hermana, Karina, junto al diputado candidato, José Luis Espert, al titular de La Libertad Avanza en PBA, Sebastián Pareja y al aspirante a legislador provincial, Maximiliano Bodarenko.