La reacción del arco político a la renuncia de Gerardo Werthein

El canciller dejó su cargo tras fuertes disputas internas en la administración de Javier Milei y cuestionamientos por el manejo del vínculo con Estados Unidos.

El canciller Gerardo Werthein presentó este miércoles su renuncia en medio de internas con el asesor presidencial Santiago Caputo y tras el fuerte desgaste que generó el encuentro entre Javier Milei y Donald Trump , cargado de malentendidos diplomáticos. La salida del ministro desató una ola de reacciones políticas, que expusieron la inestabilidad del oficialismo en el área de relaciones exteriores.

El primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria (FP) , Jorge Taiana , atribuyó la salida del canciller al “papelón” internacional de la reunión con Trump y sostuvo que “es un símbolo del fracaso de la política exterior del mileísmo” . Para el exministro, el Gobierno “nunca entendió el mundo en el que vivimos”.

En la misma línea, Itai Hagman, cabeza de lista de FP en CABA, recordó que hace apenas un mes Werthein era presentado por el oficialismo como un “héroe” en su vínculo con la Casa Blanca:

A una semana del papelón que fue el encuentro con Donald Trump, el canciller Gerardo Werthein salió eyectado por las internas del gobierno. Es un símbolo del fracaso de la política exterior del mileísmo que nunca entendió nuestro país ni el mundo en que vivimos.

“¿Lo echaron? ¿Renunció? El nivel de inestabilidad que transmite este gobierno es un delirio”, afirmó, para luego acusar al Ejecutivo de actuar como “nenes irresponsables jugando con el futuro de la Argentina”

Desde dentro del Gobierno, el jefe de Gabinete Guillermo Francos lamentó la renuncia y definió a Werthein como “un funcionario muy valioso” y “artífice fundamental de la relación con Trump” . Además, sostuvo que fue una “decisión personal” del ahora exministro.

En contraste, sectores libertarios celebraron la salida. El influencer oficialista Daniel Parisini (“Gordo Dan”), cercano a Santiago Caputo, se atribuyó irónicamente haber impulsado su salida y recordó críticas previas al canciller por no advertir al Gobierno de EE.UU. sobre el carácter no presidencial de la elección del 26 de octubre.

“Estaba tratando de romper el récord de firmar la mayor cantidad de designaciones antes de irse”, ironizó en X, aunque después borró la publicación.

El canciller Gerardo Werthein presentó su renuncia este miércoles al presidente Javier Milei, confirmó Ámbito de fuentes oficiales. La dimisión se da en medio de una crisis en el Gobierno a días de las elecciones legislativas del domingo que se juegan como una plebiscito para la gestión libertaria.

En la víspera, el jefe de Estado había adelantado que los cambios en el equipo del Gobierno llegarían después del domingo con los resultados electorales en mano, sin embargo, el ahora excanciller hizo caso omiso a esas declaraciones y presentó su renuncia horas antes de los comicios.

Werthein venía golpeado en su gestión, sobre todo tras la fallida reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca en donde el estadounidense condicionó la ayuda a la victoria electoral del 26. Según pudo saber este medio, el exfuncionario esperaba un respaldo público del Presidente que no llegó y sintió se "le soltó la mano". A ello se sumó el malestar por la noticia de que el asesor Santiago Caputo tendrá más presencia en el equipo tras las elecciones. Se desconoce por el momento quién será su reemplazante.

El excanciller llegó al Palacio San Martín hace poco menos de un año. Juró en el cargo a principios de noviembre de 2024 en . Durante su gestión llevó adelante la política de alineamiento del Gobierno con EEUU e Israel, ordenada desde la Casa Rosada. Tejió buenos vínculos con el Presidente y con la secretaria general, Karina Milei, pero nunca tuvo afinidad con la tropa que responde a Santiago Caputo.