"Debería haberse ido el lunes": malestar en el Gobierno por el portazo de Gerardo Werthein antes de las elecciones Por Ezequiel Rudman







La salida del ahora excanciller generó enojo dentro de la administración libertaria tanto por su proximidad con los comicios como por producirse en medio de las negociaciones con EEUU.

Gerardo Werthein renunció a la Cancillería en una semana clave para el Gobierno. Presidencia

La renuncia de Gerardo Werthein a la Cancillería en medio de las negociaciones de un acuerdo comercial con Estados Unidos y en la previa de los comicios legislativos generó un fuerte malestar en la Casa Rosada, ya que el propio Javier Milei había determinado que los cambios en el Gabinete se llevarían a cabo después de este domingo electoral.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En tal sentido, un funcionario clave señaló en diálogo con Ámbito: "Debería haberse ido el lunes, no antes de la elección". Desde el gobierno nacional sostienen que fue el propio Werthein quien filtró la semana pasada que abandonaría la Cancillería el lunes 27 de octubre, con el objetivo de influir sobre el Presidente para obtener su respaldo. "Quiso presionar a Milei haciendo filtrar que iba a renunciar y con Milei eso no funciona”, manifestaron.

En el gobierno nacional incluso dejaron trascender que ahora revisarán todas las designaciones y traslados diplomáticos fuera del país resueltos por el Ministerio de Relaciones Exteriores en los días previos a la renuncia de Werthein. Se trata de la resolución “2025-193″ de Cancillería que dispone más de 80 designaciones y movimientos de funcionarios del Servicio Exterior hacia embajadas y consulados argentinos en distintos países, entre ellos Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido.

La renuncia de Gerardo Werthein y el enojo en Casa Rosada Es que era justamente el Presidente casi la única figura del gobierno que sostenía a su Ministro de Relaciones Exteriores, resistido tanto por el resto del Gabinete y en especial por dos figuras clave dentro del Gobierno como Karina Milei y Santiago Caputo. Su rol como Canciller era cuestionado desde la fallida foto que había prometido entre Milei y Trump en Mar a Lago en el viaje presidencial de abril de este año, la cual que nunca se produjo.

Incluso, desde Balcarce 50 confiaron a este medio que el ahora ex canciller ejercía presión sobre el jefe de Estado para condicionar su apoyo al asesor, algo que terminó por dinamitar el vínculo.

Gerardo Werthein Javier Milei.jpg Werthein pegó el portazo y hay malestar en Balcarce 50. Cabe destacar que la renuncia de Werthein se produjo -en parte- por el malestar que le provocaba el rol que ocupaba Santiago Caputo en las negociaciones con Estados Unidos. No obstante, la aceptación de su dimisión da a entender que no era un actor imprescindible en el vínculo con el gigante norteamericano. "La relación bilateral ya no pasaba por él", indicaron fuentes de Gobierno. Además, aseguraron que era mirado de costado por la gestión de Donald Trump, debido a su afinidad con la dirigencia del Partido Demócrata. Sin embargo, que la renuncia ocurra en medio de la negociación del acuerdo comercial con EEUU, el cual desde el Gobierno consideran clave para la estabilidad económica del país, es lo que generó mayor malestar dentro de la administración libertaria. Ahora, la salida de Werthein del Gabinete abre un nuevo interrogante que va más allá de su reemplazo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Comienza un "operativo de control de daños" con el Círculo Rojo. Es que el exfuncionario no oficiaba solo como Canciller, sino que representaba "una terminal directa con el establishmet empresario y el mundo corporativo que rodea a Milei". "Más allá de lo que era su rol de ministro, nadie quiere tener a Werthein enojado con su gobierno", remarcaron.