El intendente de Lomas de Zamora criticó a la caravana de Javier Milei: "Nada más casta que aparecer para una foto"







Previo a la recorrida de campaña del Presidente, Federico Otermín cuestionó la presencia del libertario. Además, había pedido que los vecinos se expresen en paz.

Otermín publicó un "Mensaje a la comunidad de Lomas" con motivo de la recorrida de campaña de Milei.

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, salió a cruzar al presidente Javier Milei por la caravana que lleva adelante en el distrito junto a los candidatos de La Libertad Avanza y afirmó que no hay "nada más casta que aparecer para una foto unos días antes de las elecciones". Asimismo, previo a los incidentes ocurridos y ante las manifestaciones convocadas por vecinos que anticipaban un repudio a la presencia del mandatario, había aprovechado para pedir que sean "en paz" y que la sociedad se exprese en las urnas el 7 de septiembre.

En su cuenta de "X", Otermín publicó un "Mensaje a la comunidad de Lomas" con motivo de la recorrida de campaña que tuvo como protagonista al jefe de Estado en la localidad del conurbano bonaerense. La movilización, preanunciada para las 14, reunió a militantes libertarios y vecinos sobre la traza de la avenida Hipólito Yrigoyen, donde acompañaron la presencia de Milei y la tropa violeta.

"La Libertad Avanza anunció en las redes sociales una “caravana” del presidente Milei para hoy en Lomas. Sería la primera vez que venga en su presidencia. Nada más casta que aparecer para una foto unos días antes de las elecciones. Nos encantaría que venga a laburar, a inaugurar una obra, a traer patrulleros, a ayudar a alguien", cuestionó el jefe comunal en la publicación.

Además, consideró "absurda" la idea de "obstaculizar la avenida Yrigoyen", a la que consideró como una de las arterias más transitadas del conurbano. "Lo hacen en un día y horario laborable, molestando a la gente, a comerciantes, a padres que buscan a sus hijos en el jardín, etc, generando un caos de tránsito, para una actividad política que se debería organizar en un lugar adecuado", criticó.

En sintonía con el acto de Milei, Otermín se refirió a las convocatorias en redes para repudiar su presencia. "Como intendente de Lomas de Zamora me parece fundamental dar un mensaje de paz y respeto por la democracia", dijo y pidió que cada persona "se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia". "Lomas de Zamora es Pueblo de la Paz. Por favor, que hoy esté todo en paz", reafirmó.

La Libertad Avanza anunció en las redes sociales una “caravana” del presidente Milei para hoy en Lomas. Sería la primera vez que venga en su presidencia. Nada más casta que aparecer para una foto unos días antes de las elecciones. Nos encantaría… — Federico Otermín (@fotermin) August 27, 2025 En ese sentido, les pidió a quienes desean expresar su rechazo a Milei y "a su forma de gobernar de mulos del FMI; los que quieran respaldar a los jubilados, a los discapacitados, a los estudiantes, a los trabajadores de la salud, los que quieran la verdadera libertad para nuestro hermoso país" que lo hagan a través de las urnas el domingo 7 de Septiembre. "Para votar con fuerza patria a Sol y a Magario; y el 26 de octubre a Taiana. Es la mejor forma de dar un mensaje de amor por Argentina", concluyó. El pedido de Otermín no logró surtir efecto sobre los vecinos que se autoconvocaron en la zona. En medio de insultos, la caravana del Presidente fue atacada con piedras y botellas y debió abandonar el lugar.