Video: el momento del ataque contra la caravana de Javier Milei por Lomas de Zamora

El Presidente y su comitiva fueron agredidos durante una recorrida de campaña. Por el hecho hay dos detenidos.

El video del momento del ataque contra el vehículo en el que viajaban el Presidente, su hermana Karina Milei y dirigentes de La Libertad Avanza.

La caravana de La Libertad Avanza que trasladaba al presidente Javier Milei en Lomas de Zamora fue atacada por un grupo de manifestantes. La comitiva presidencial debió ser evacuada de urgencia y la actividad fue suspendida. Por el hecho hay dos detenidos y el mandatario apuntó contra el kirchnerismo.

A pocos días de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, los principales dirigentes libertarios se mostraron este miércoles en un acto en la localidad del conurbano en el marco de la campaña electoral. La convocatoria anunciada en las redes sociales preveía una recorrida por la principal arteria del partido, pero al momento del arribo del Presidente comenzaron los incidentes.

El momento del ataque ocurrió minutos después de haber arribado al centro de la localidad, cuando se trasladaban a bordo de una camioneta blanca por la avenida Hipólito Yrigoyen.

En la parte trasera del vehículo, el jefe de Estado viajaba acompañado de su hermana, Karina, junto al diputado candidato, José Luis Espert, al titular de La Libertad Avanza en PBA, Sebastián Pareja y al aspirante a legislador provincial, Maximiliano Bodarenko.

La comitiva circulaba a paso de hombre por la avenida cuando los dirigentes de LLA comenzaron a recibir insultos de parte de un grupo de vecinos. Lejos de amainar, la situación escaló: se tiraron piedras y botellas en dirección al vehículo.

"Confirmarnos que no llega a la plaza. Ahí vemos que lo están atacando al Presidente. Esto se complicó bastante" relató el periodista de C5N Lautaro Maislin que se encontraba presente en el lugar en el momento de máxima tensión.

ataque a milei lomas de zamora

Ante la agresión a la caravana presidencial, la seguridad presidencial cubrió el al jefe de Estado y ordenaron la evacuación urgente. El vehículo que trasladaba al mandatario abandonó el lugar a toda velocidad y se dirigió rumbo a la Quinta presidencial, desde donde Milei compartió una imagen junto a Espert y su hermana para llevar tranquilidad respecto a su estado de salud.

"En Olivos con el PROFE José Luis Espert y EL JEFE Karina Milei luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia", dijo el jefe de Estado luego de arribar a la Residencia Presidencial con su hermana y el candidato a diputado nacional, quienes lo acompañaban en el vehículo al momento del ataque. "El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. VLLC!", agregó Milei en un posteo.