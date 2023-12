Jefe porteño apoyó,con reparos, las medidas económicas

Insistió entonces con que el país "antes de estar mejor, va a estar peor”.

En ese sentido, se preguntó que “hay que ver cuánto aguanta la gente, esa es la tensión que tenemos siempre los que gobernamos”, pero también opinó que “hay un momento en que la gente se enoja pero después las cosas empiezan a funcionar y dicen ‘mirá, valía la pena’”.

El jefe porteño reveló que se reunió con representantes de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y organizaciones sociales anticipando la gravedad de las consecuencias de las medidas económicas.

“Vamos a tratar de asistir donde haya hambre, todo lo que podamos y vamos a estar muy atentos al tema del hambre y del hambre en la clase media”, dijo Jorge Macri. El mandatario explicó que "ya nos pasó en pandemia, mucha gente de clase media que no está acostumbrada a pedir y necesitar comida, encontramos los mecanismos de llegarles con ese alimento sin exponerlos a que tengan que ir a pedir a algún lugar porque no están acostumbrados, no les es natural, pero es probable que esta crisis nos obligue a encontrar mecanismos para tender la mano”.

Del peronismo salió a responderle ante la preocupación, la legisladora porteña Claudia Neira.

En Twitter, la diputada sostuvo que "le pedimos al jefe de Gobierno @jorgemacri no esperar a que llegue el ‘hambre de la clase media’ para ‘acompañar’. La Ciudad tiene 5,8 billones de pesos de presupuesto y un fondo anticíclico. Debemos trabajar de forma urgente en medidas para paliar el ajuste brutal que va a hacer el Gobierno nacional".