La SIDE publicó 17 nuevos documentos clasificados y avanza con la apertura de archivos históricos

Cristian Auguadra informó la incorporación de nuevo material del período 1946-1983. Desde el organismo explicaron que el proceso busca ampliar el acceso público a documentos de relevancia histórica, aunque aclararon que parte de la información seguirá bajo reserva por razones de seguridad nacional.

Cristian Auguadra anunció una nueva etapa en el proceso de desclasificación de archivos de la SIDE.

El secretario de Inteligencia de la SIDE , Cristian Auguadra , anunció la publicación de 17 nuevos documentos clasificados pertenecientes al Fondo Documental del organismo, como parte del proceso de apertura de archivos históricos impulsado por el Gobierno.

“ Seguimos avanzando en la desclasificación de archivos ”, sostuvo Auguadra al informar la medida. Según precisó, entre el material incorporado se incluyen decretos, informes y resoluciones que permiten profundizar la reconstrucción histórica de la Secretaría durante el período comprendido entre 1946 y 1983 .

El funcionario explicó que la iniciativa forma parte del proceso de desclasificación dispuesto por el Presidente de la Nación, con el objetivo de garantizar la accesibilidad pública a documentación considerada de relevancia para la ciudadanía.

Por su parte, el subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez , detalló que entre los archivos publicados figuran los decretos mediante los cuales se creó la SIDE en 1946 y 1951 . En esa línea, remarcó que ya en aquel momento se destacaba la importancia estratégica de contar con un servicio de inteligencia estatal.

Lago Rodríguez citó el decreto que estableció por primera vez la misión del organismo: “El Servicio de Informaciones de Estado tendrá como finalidad fundamental proporcionar al Poder Ejecutivo las bases informativas necesarias para la mejor conducción de los asuntos del Estado y, en particular, de la seguridad nacional”.

A partir de esa definición, el funcionario planteó que la Inteligencia de Estado fue concebida desde sus orígenes como una herramienta destinada a asistir la toma de decisiones de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.

En ese marco, Lago Rodríguez sostuvo que el proceso de desclasificación apunta a compartir con la sociedad la forma en que el Estado nacional “concibió y desarrolló el Sistema de Inteligencia Nacional a lo largo de casi 80 años de historia”.

De todos modos, el subsecretario aclaró que la apertura no será total. Según explicó, “por cuestiones de seguridad nacional, no toda la información y/o documentación puede hacerse pública”, ya que existen contenidos que deben mantenerse bajo secreto cuando su difusión pueda afectar operaciones, intereses estratégicos o instituciones vitales del Estado.