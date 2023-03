Kicillof volvió a cruzar a JxC por desinversión: “Se la llevaron toda”

“Esa plata se la llevaron ellos, con la fuga de capitales, los grandes bancos y la timba financiera. Se la afanaron. ¿Quieren ver quién se afanó un PBI? Ahí lo tienen. Toda esa que trajeron, no está en escuelas, no está en hospitales, no está en rutas, no está en parque industriales. Se la llevaron toda”, disparó, en la inauguración del nuevo edificio del Jardín de Infantes “Islas Malvinas”, de Gerli.

En esa línea, recalcó que “en 4 años Vidal hizo 65 nuevos edificios y cerró 37”. “La cuenta le da horrible. Nosotros, con pandemia, llevamos 150 y vamos por muchos más”, comparó. Kicillof además apuntó contra el fallo de la Corte que beneficia a CABA en la puja por coparticipación. En ese sentido, afirmó que JxC “no solo hizo daño cuando gobernó, sino que ahora también”, ya que con el aval “de un sector del Poder Judicial lograron sacarle recursos a la provincia para dárselos a la Ciudad...”. “Se quieren manotear los recursos para dárselos a la campaña electoral de Horacio Rodríguez Larreta”, agitó.