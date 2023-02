Kuropatwa: la voluntad de crear ante todo

El Malba presenta la imagen de una cuchara con una cápsula verde, junto a un texto de la crítica María Gainza, un fragmento del excelente catálogo de la muestra que le dedicó el Museo en 2005, “Kuropatwa en Technicolor”. “Cuentan las leyendas que Alejandro Kuropatwa fundó un imperio del swing”, escribe Gainza. “Que quienes lo conocieron lo sintieron pasar como una ráfaga de nardos, un buque de guerra victorioso, un ser que iba derramando purpurina mientras acotaba: ‘querida, no hay que burlarse del kitsch, es importante en la vida de la gente’, y que hacia el final de sus días, imitando el acento gallego, solía repetir: ‘pues anda hijo, aunque sea vive por curiosidad’. Lo cierto es que Kuropatwa, el hombre, fue más complejo que el emperador, fue la suma abarrotada y atolondrada de todas las voces que hoy lo recuerdan, pero además fue un artista que plasmó, como pocos, el temperamento de su época. La imagen de la Argentina posdictadura: de los excitados años 80, de la euforia creativa de esos días y –por sobre todo- de esas noches, y de cómo en los años 90 bajó la espuma, tanto que para sobrevivir no quedó más opción que reinventarse”.

Estupendo retratista, para Kuropatwa posaron desde Pavarotti hasta María Luisa Bemberg, su estilo dúctil y flexible oscilaba entre el drama, la nostalgia y el humor, reflejaba una sensibilidad exacerbada y una personalidad llena de contrastes. Ganó fama con memorables retratos femeninos, mujeres glamorosas mayormente que, en todos los casos, suscitaron su admiración. “A Petra de Montigny la conocí en Punta del Este y me fascinó, no podía dejar de fotografiarla” -contaba, y un detalle de ese encuentro lo pinta de cuerpo entero-. “Después de haber bebido una cantidad respetable de champagne ella se sentó al piano y cantó Lili Marlene en alemán, sin cometer ni un sólo desliz. Yo no sabía cómo decirle lo maravillosa que me parecía, no encontraba palabras suficientemente elogiosas. Entonces fui, corté un enorme ramo de hortensias que había en la casa del vecino y se las arrojé a sus pies”.

En 2014, la galería Vasari presentó la muestra “Fuera de Foco”, apenas ocho imágenes en blanco y negro. El artista tenía 47 años y sobrado talento cuando murió, pero en el vernissage no se habló de la muerte, se habló de la condición casi abstracta de esas fotos, el contraste entre la luz y las sombras y el grato clima envolvente. Manipulando la ampliadora, Kuropatwa elaboró el desenfoque, esfumó los contornos y tornó irreconocibles los personajes, lugares y cosas. En sus formas desdibujadas, el “blur” o efecto borroso, cumple el papel de metáfora del olvido. La asombrosa simplicidad de las composiciones, fuerzan la imaginación del que mira y los personajes, reducidos casi a una silueta, abren un mundo de conjeturas.

Las imágenes no tienen títulos y Kuropatwa tenía 25 años cuando tomó esas fotos. Recién ingresaba en la Parsons School of Design de la New York University cuando en el universo de sus imágenes apareció el encanto surgido de las sombras.

La presencia fantasmal de esa serie de fotos, es comparable aunque con un carácter muy diferente, a la posterior y dramática “Treinta días en la vida de A” curada por Marta Nanni. Ambas presentan un abierto contraste con la nitidez de “Cóctel” y con las memorables imágenes de “Mujer”. (Miguel Rodríguez Arias filmó la obra completa y, su hermana, Liliana Kuropatwa, comparte el tráiler: https://youtu.be/0cwBcWipqqA)