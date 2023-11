La Argentina dio un paso en falso

La Selección argentina fue una sombra del campeón del mundo. Y después de mucho tiempo fue superado por un Uruguay que no sólo le ganó 2 a 0, sino que le quitpo el invicto en las eliminatorias.

Defendió y atacó en bloque explotando la velocidad y la potencia de Darwin Nuñez y lazando al ataque q los laterales.

El partido fue intenso y dentro de ese marco, Uruguay fue superior.

A la selección campeona del mundo le costó el primer tiempo, porque faltó movilidad en el mediocampo, Enzo Fernández estuvo apagado, De Paul bastante errático y Mac Allister estuvo muy presionado.

Messi retrocedió a buscar la pelota y con algunos amagues logró sacarse rivales de encima. Sin embargo, Argentina fue superado en el medio por primera vez y desde hace muchos partidos.

Le faltó juego asociado y sólo llegó con algún arrebato de Messi, un tiro libre del rosarino o de segunda jugada logró arrimarse al arco de Sergio Rocher.

Uruguay avisó con un remate a la carrera de Nuñez que salió apenas junto al palo, después se lo perdió Pellistri y De la Cruz con otro remate al lado del palo.

A los 41 minutos Viña se le escapa por izquierda a Molina, desbordó y mandó el centro pasado para que por el palo opuesto donde Araujo la recibió y con remate cruzado logró vencer al Dibu Martínez.

Argentina no sólo recibió el primer gol en las Eliminatorias y en el año, sino que fue el primero tras el último que recibió en la final del Mundial y que le marcó Kylian Mbappe.

Además el lateral del Barcelona le quebró al Dibu Martínez una marca de 752 minutos sin recibir tantos.

En el complemento, ingresó Lautaro Martínez por Mac Allister y luego Di María por Nico González. Argentina presionó mas y fue mas ofensivo. En una jugada de Di María que terminó en tiro libre, Messi pegó el remate en el travesaño.

Argentina tomó el dominio pero pero no llevaba peligro, porque Lautaro Martinez entró errático, Julián Álvarez jugó de espaldas, a Di María no le llegaba la pelota y Messi sólo no podía ante la maraña de marca charrúa. Uruguay fue un justo ganador, porque demostró orden, marca, una gran preparación física, velocidad y astucia e inteligencia para llegar hasta Dibu Masrtpinez. Argentina fue una sombra del campeón. Estuvo muy errático, nunca tuvo volumen de juego y creó muy pocas situaciones de peligro. Desesperada fue a buscar y en un contra Nuñez le volvió a ganar a Otamendi y cerró un partido para el olvido de Argentina.