Daniel Bustos: “La Argentina tiene todo lo que necesita para ser una potencia energética global”

Daniel Bustos: El mundo está muy complicado. Creo que es fácil acusar a Europa de falta de previsión, pero Europa no fue el único país que se acostumbró a comprar GNL cuando lo necesitaba. Fueron muchos los países del mundo que lo hicieron y ahora, lo que se está pagando es el costo del acceso a la energía. Por otro lado, resulta preocupante la invasión a Ucrania, nos demuestra también cómo nuevamente la energía es una herramienta de guerra, y creo que preocupante también. Veo por el otro lado, que hay confusión. Vea, yo creo, y lo dije en varias conferencias últimamente, que no tenemos una crisis de energía en el mundo. Yo creo que lo que tenemos es una crisis de acceso a la energía. Y la razón por la que dije eso se replica mucho en Argentina también. Si se presta atención, hoy nadie tiene dudas de que hay abundante gas natural a un precio razonable alrededor del mundo. También hay abundante petróleo y energía renovable a precios que son récord de bajos. Cuando se observa eso, se concluye que no hay un problema de energía, el problema es dónde está esa energía y cómo se la traslada al lugar donde sí es necesaria. La pregunta siempre es cómo hacerlo en forma segura y confiable, y que se pueda continuar con la transición energética que necesitamos implementar. Y si lo ve en Argentina en particular, es una situación similar.

P.: ¿Cuál es el rol del GNL en el contexto que usted está describiendo?

D.B.: El mejor ejemplo de lo que puede ser el GNL es la guerra en Europa. Obviamente con todos los precios que estamos viendo, el impacto es enorme. Esto va a afectar los niveles de deuda de Europa, la industria, pero están sobreviviendo. En el largo plazo una mayor apuesta de GNL de Europa le va a dar las herramientas al continente para sobrevivir. Esto es así porque el rol que describo es a nivel mundial, es una mezcla de acceso a la energía y de seguridad energética. Hay países en donde la necesidad de GNL se da todo el tiempo, por ejemplo, Pakistán, la India. Estos países lo necesitan lo más barato posible, ya que sin eso estarían quemando carbón. Pero en ese análisis también hay otra categoría de países, como Brasil o Argentina, que lo que necesitan es seguridad energética, o porque hizo mucho frío o calor, o porque se rompió un caño o Bolivia cortó el gas. Esa seguridad que te da el GNL te permite invertir en tus propias energías, invertir en el mejor potencial que tenga la energía de renovable. En este rol, el GNL también va a seguir creciendo en los próximos años.

P.: ¿Qué análisis hace de la Argentina en particular, tanto como país exportador de energía, aunque también importador?

D.B.: Tuve el honor de almorzar con el presidente Alberto Fernández en Houston hace algunas semanas. Trabajé 14 años para YPF, antes de irme a EE.UU. y yo viví la crisis del año 2007 donde no teníamos gas, desde un punto de vista geológico, no había tecnología para producir gas a un precio razonable. Y sin embargo hoy estamos donde Argentina no sólo tiene los segundos recursos a nivel mundial, que creo que es anecdótico, sino que la industria argentina está produciendo gas y petróleo a precios competitivos para balancear la ecuación energética.

P.: Muchos mencionan que la Argentina puede llegar a ser una potencia energética…

D.B.: Yo creo que hay tres elementos que deben ser tenidos en cuenta para transformar a la Argentina en potencia energética. Y la Argentina los tiene. El primero, un abundante recurso que Argentina puede producir a precios competitivos, esto es fundamental. El segundo, que es muy importante y lo tenemos, aunque se ha transformado en uno de los más críticos, es que estamos en una región que es pacífica, por más que haya diferencias políticas pronunciadas. Estos días se ha transformado en uno de los puntos más valiosos. Argentina puede atraer eso. En Excelerate, nosotros compramos GNL a nivel mundial para nuestros clientes. Lo hacemos en Europa y Asia. Queremos comprar GNL en Argentina. Se lo dije al Presidente. La última condición es ser predecible en las políticas económicas y el desarrollo de la industria. Yo creo que incluso en eso lo somos. Si se presta atención, uno puede ver en la Argentina, en el sector de la energía, políticas razonablemente predecibles.

P.: ¿Qué papel juega hoy Excelerate a nivel mundial? ¿Cuáles son los desafíos?

D.B.: Excelerate es, en importación de terminales flexibles de GNL, la empresa más grande del mundo. Tenemos presencia en casi todos los continentes y hemos abierto los mercados más grandes. Ahora, lo que estamos haciendo es evolucionando mucho desde los activos nuestros, que son los regasificadores flotantes, a invertir aguas abajo, para integrar más y darle al cliente un servicio más cercano a lo que necesita. El mercado de GNL es complicado, y nosotros hacemos inversiones aguas abajo de nuestras terminales y estamos comprando GNL para nuestros clientes. En Brasil nosotros tomamos la terminal de Bahía de todos los Santos, que es de Petrobras, y hemos traído un barco y le vendemos flexibilidad y gas al mercado. Ese tipo de figuras las estamos realizando. Incluso vamos a construir un ciclo combinado para vender y darle energía desde Albania al resto de Europa. En Bangladesh construimos un proyecto de 1.600 millones de dólares que incluye 200 km de gasoducto para llevarles gas a los clientes. Y del otro lado, estamos comprando GNL para nuestros clientes. Aquí estamos trabajando junto con TGS y Pampa, pero también estamos comprando de otros productores. Yo creo que Escobar va a ser necesario el próximo invierno, pero le va a dar la oportunidad a la Argentina de ser exportador constante.