Bruno Agosta: "La guerra trae ruido, pero hay que hacer inversiones para que los costos sean menores en el mediano plazo"

El CEO de AC&A se refirió a los desafíos del sector al participar del segundo panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El CEO de AC&A , Bruno Agosta , analizó la importancia de la infraestructura para el desarrollo del sector durante su paso por el segundo panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería , moderado por el periodista de Ámbito y Energy Report, Sebastián D. Penelli .

Agosta definió a AC&A como “una empresa de ingeniería que trabaja hace 25 años en infraestructura” y agregó que en el país realizaron la obra en el Paseo del Bajo y colaboraron además con el BID en la reconstrucción de Haití y en otros proyectos en Centroamérica.

“ Ahora nos toca un desafío particular participando y siendo protagonistas en el proceso de desarrollo de la infraestructura vial con financiamiento privado en Vaca Muerta y el sector de oil&gas y potencialmente minería ”, expresó.

Al analizar la coyuntura global y los efectos de la guerra en Medio Oriente , Agosta aseguró que “ vemos una dispersión de precios en insumos básicos , sobre todo para las obras viales, que no sabe si van a ser temporales y se va a revertir hasta volver a la normalidad o va a ser algo permanente, entonces eso está metiendo distorsión, pero no creo que afecte el mediano plazo ”.

“Esto encarece el precio del combustible o el asfalto. Cuando hay variaciones significativas, se termina distorsionando en el corto plazo decisiones de en qué momento hacer la infraestructura”, apuntó.

La importancia de la articulación público-privada

Por otra parte, Agosta se refirió a la sinergia entre el Estado y los empresarios. “Tanto el sector público como el privado entienden que la eficiencia viene por bajar los costos en infraestructura y los vinculados con la operación”, expresó.

Y graficó: “Se ha dado en Vaca Muerta y la cuenca neuquina un acercamiento entre el sector privado y público en cómo avanzar para generar la infraestructura necesaria y eso es positivo para el conjunto. Por primera vez se está pensando en infraestructura y todos jugando en la misma cancha. Incluso los operadores entre sí y el Estado nacional diciendo que es responsabilidad de la provincia, que a su vez la toma y organiza este proceso de inversión privada”.

“Estamos trabajando dentro de la obra del anillo de Añelo en la parte de planificación e ingeniería, ayudando en buscar dar certezas de cómo hacer esa infraestructura y trabajando en amalgamar esos dos mundos, el privado y público”, apuntó y explicó que el anillo “es una obra vial que se firmó hace pocas semanas y va a permitir descongestionar la principal ruta de acceso, con un impacto significativo por la ubicación, con una pavimentación y traza de camino nuevo”.

“Desde la geografía local de Vaca Muerta es una gran noticia porque va a permitir que muchos camiones dejen de transitar por rutas públicas y va a ser exclusivo para pesados. Va a comunicar con la planta de YPF también”, aseveró.

Bruno Agosta VIDEO

Infraestructura y planificación

Al poner el foco en el relacionamiento con organismos multilaterales de crédito, como BID, CAF y Banco Mundial, Agosta destacó que “acostumbran a desarrollar países y regiones a través de la infraestructura”, para destacar que “la migración de AC&A hacia el oil&gas viene con ese bagaje”, poniendo como ejemplo las tareas en la reconstrucción de Haití.

“La potencialidad de Vaca Muerta termina siendo aguas abajo en necesidad de rutas, autopista, trenes, agua y energía. Todo eso tiene que estar hecho para que lo otro sea posible. El desafío es cómo armamos la cadena para que esté la producción y el resto de los componentes con una mirada de largo plazo”, explicó.

A su vez, planteó que “es un trabajo largo, con mucha dinámica de justificar el racional de la inversión”, aunque consideró que “es algo muy positivo que hay que hacerlo, porque te permite no pensar solo en un proyecto, sino en una cuenca o en un proyecto más ambicioso”.

“Arranca desde una planificación estratégica de cuál es la infraestructura necesaria, un análisis de beneficio/costo y fases de implementación que van desde convenios y esquemas de financiamiento hasta la ejecución y realización de las obras”, agregó.

Una visión de largo plazo

El referente de AC&A se refirió al contexto global y planteó una mirada de largo aliento. “La guerra trae ruido, pero hay que hacer inversiones que te permiten que los costos sean menores en el mediano plazo, que es una visión que no hay que perder. La competitividad tiene que venir por ahí”, señaló.

En esa línea, afirmó que “en el caso de la infraestructura de los ferrocarriles, uno piensa en 50 años”, por lo que indicó: “Es imposible no entender que una macro ordenada es una variable que si no está no se puede empezar a pensar. Es la condición base, después hay otras”.

“En la industria de la construcción hay un proceso de reconversión, con muchas empresas migrando desde las obras públicas a las privadas, lo cual va a terminar en un proceso positivo y probablemente diversificado, aseguró, por lo que advirtió: “Ahí en el corto plazo hay capacidad ociosa, pero en el mediano plazo es un desafío para los niveles de inversión que estamos pensando. Va a haber cuello de botella locales, con más oferta de empleo en algún lugar, más demanda en otro y ahí se va a ver en función de la dinámica”.

La necesidad de ingenieros

Finalmente, Agosta apuntó a los recursos humanos y puso el foco en la ingeniería. “Es la preocupación más grande que tenemos desde hace mucho tiempo la cantidad de ingenieros que se recibe, que es estable o decreciente. A medida que aumenta la cantidad de proyectos, lo hace la necesidad de ingeniería y no está ni va a estar disponible”.

“Estábamos acostumbrados a exportar y hoy usamos mucho localmente. Tiene que haber desde todos lados un impulso por las profesiones técnicas, alineado con las necesidades del país y las oportunidades del país”, definió.