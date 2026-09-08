La construcción profundizó la caída en julio y se desplomó 4,6% mensual, según INDEC

La mayoría de los insumos registró fuertes contracciones y las grandes empresas mantienen expectativas desfavorables para agosto-octubre, principalmente por la debilidad de la actividad económica, los costos y las dificultades de financiamiento.

La actividad de la construcción profundizó su retroceso en julio y anotó una caída del 4,6% respecto de junio , según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En la comparación contra el mismo mes de 2025, la contracción fue del 4,5% .

Así, el sector volvió a terreno negativo luego de haber mostrado algunos meses de recuperación durante la primera mitad del año . Pese a la caída reciente, en el acumulado de enero a julio todavía exhibe una mejora del 1,7% interanual .

El dato que marca con mayor claridad el cambio de tendencia aparece en la serie desestacionalizada. Después de crecer 6,5% mensual en mayo , la actividad cayó 4,3% en junio y otro 4,6% en julio . Al mismo tiempo, la serie tendencia-ciclo retrocedió 0,4%, 0,8% y 1,1% , respectivamente, en esos tres meses.

El deterioro también se reflejó en el consumo de materiales. En julio, nueve de los trece grupos de insumos relevados por el INDEC mostraron bajas interanuales , con fuertes retrocesos en algunos productos vinculados directamente con el avance de las obras.

El asfalto se desplomó 23,1% interanual , mientras que el yeso cayó 21,2% y los ladrillos huecos, 12,9% . También retrocedieron las cales (-9,8%), el hormigón elaborado (-9,5%), el cemento portland (-8,1%), las placas de yeso (-7,2%), los pisos y revestimientos cerámicos (-6,9%) y el hierro redondo y los aceros para la construcción (-2,4%).

Del otro lado, los artículos sanitarios de cerámica crecieron 7%, mientras que mosaicos graníticos y calcáreos avanzaron apenas 0,7% y las pinturas, 0,1%. El rubro denominado "resto", que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano, registró un incremento del 22,8%.

Entre enero y julio, el consumo de hierro redondo y aceros aumentó 4,6% y el hormigón elaborado, 1,4%. En cambio, el cemento portland acumula una caída de 3,3%, los ladrillos huecos de 5,1%, el asfalto de 8,9% y los pisos y revestimientos cerámicos de 9,1%.

El empleo resiste, pero las empresas no esperan una recuperación inmediata

Por el momento, el deterioro de la actividad no se trasladó al empleo registrado. En junio, último dato disponible, había 376.374 puestos de trabajo privados registrados en la construcción, un 1,2% más que un año atrás. En los primeros seis meses del año, la mejora acumulada fue de apenas 0,5%.

La superficie autorizada para construir en 246 municipios alcanzó en junio los 1,57 millones de metros cuadrados, con una suba del 31,6% interanual. En el primer semestre, el incremento acumulado fue del 8,9%.

Sin embargo, las expectativas empresariales muestran que la recuperación todavía enfrenta obstáculos. Para el período agosto-octubre, el 75% de las compañías dedicadas principalmente a obras privadas considera que la actividad permanecerá sin cambios, mientras que 14,4% espera una caída y apenas 10,6% proyecta un crecimiento.

Entre las firmas vinculadas a la obra pública, el 25,8% espera una disminución de la actividad, frente a 16,9% que anticipa una mejora y 57,3% que no proyecta cambios.

Magnific

Entre las empresas privadas que esperan una contracción, 33,4% señala como principal motivo la caída de la actividad económica, seguido por los altos costos de construcción (24,2%), la falta de créditos (15,2%) y los atrasos en la cadena de pagos (12,1%).

En el segmento de obra pública, la debilidad de la actividad económica también encabeza las respuestas, con 26,5%, pero prácticamente al mismo nivel aparecen los atrasos en la cadena de pagos, con 24,2%.

El financiamiento aparece como uno de los puntos centrales al momento de hablar de reactivación de la actividad. Entre las constructoras privadas, 22,8% reclama políticas destinadas al crédito para el sector y 14,1% apunta específicamente al crédito hipotecario. En paralelo, el 26,2% identifica a la reducción de las cargas fiscales como la principal política que podría incentivar la actividad.

Las perspectivas tampoco anticipan una mejora significativa del empleo, ya que el 14,4% de las empresas privadas y 24,1% de las vinculadas a la obra pública prevén reducir personal entre agosto y octubre. Apenas 8,7% y 10,3%, respectivamente, esperan aumentar sus dotaciones.