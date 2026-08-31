Banco Provincia amplió oferta de créditos hipotecarios y busca impulsar la construcción de viviendas

El banco bonaerense presentó una nueva línea hipotecaria UVA y un préstamo personal destinado a la compra de viviendas modulares. El objetivo es ampliar el acceso al financiamiento y dinamizar la actividad de la construcción.

El Banco Provincia anunció este lunes el lanzamiento de nuevas alternativas de financiamiento destinadas a facilitar el acceso a la vivienda y, al mismo tiempo, impulsar la actividad de la construcción . La entidad presentó una nueva línea de créditos hipotecarios UVA Casa Propia y un préstamo personal orientado específicamente a la adquisición de viviendas modulares .

La principal novedad es el crédito UVA Casa Propia , con un máximo de 250.000 UVA , unos $524 millones , una tasa desde 9% nominal anual más UVA y un plazo de hasta 240 meses . La línea permite financiar hasta el 80% para quienes cobran sus haberes en el banco y hasta el 70% para el resto. La cuota puede representar hasta el 25% de los ingresos en el primer caso y el 20% en el segundo.

El crédito contempla una cláusula vinculada al Coeficiente de Variación Salarial (CVS) para limitar el impacto de una eventual suba de la cuota por encima de los ingresos.

La iniciativa busca ampliar las opciones disponibles para familias que buscan acceder a una vivienda, en un contexto en el que los créditos hipotecarios comenzaron a recuperar protagonismo dentro del sistema financiero argentino. En paralelo, el Gobierno también anunció medidas para reducir el costo del financiamiento hipotecario y estimular la construcción , un sector que permanece entre los más rezagados de la recuperación económica.

Una de las principales novedades es la línea UVA Casa Propia , destinada a quienes buscan acceder a una vivienda mediante un crédito hipotecario. El esquema permite financiar operaciones vinculadas con la adquisición, construcción, ampliación, refacción y terminación de viviendas, de acuerdo con las condiciones establecidas por la entidad.

La entidad financiera ya ofrece líneas hipotecarias que permiten financiar hasta el 80% del menor valor entre el presupuesto presentado por el cliente y el valor de la obra para determinados destinos vinculados con la construcción y mejora de viviendas.

El mecanismo UVA implica que el capital del préstamo se expresa en Unidades de Valor Adquisitivo, por lo que el saldo de deuda y las cuotas evolucionan de acuerdo con la inflación. A cambio, este tipo de crédito permite acceder a un monto inicial significativamente mayor que el que suele ofrecer un préstamo personal tradicional.

Préstamos para viviendas modulares

La segunda novedad es un préstamo personal para la compra de viviendas modulares, que financia hasta el 100% del valor incluido el IVA, con un máximo de $100 millones y un plazo de hasta 96 meses. Para quienes cobran sus haberes en Banco Provincia, la tasa es de UVA + 9% anual; para el público general, UVA + 15%. Al ser personal, no requiere hipoteca ni intervención de escribano.

La entidad mantiene además su hipotecario tradicional a tasa fija, con un monto máximo equivalente a u$s250.000, plazo de hasta 240 meses y una tasa desde 24% anual. Para clientes que cobran sus haberes en el banco financia hasta el 80% y permite afectar hasta el 40% de los ingresos a la cuota.

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El financiamiento para este tipo de viviendas apunta además a generar un efecto sobre toda la cadena de la construcción, desde los fabricantes y proveedores de materiales hasta los trabajadores vinculados con la instalación y terminación de las unidades.

El anuncio de Banco Provincia se produce en momentos en que el Gobierno busca reactivar el crédito hipotecario como una herramienta para impulsar tanto la demanda de viviendas como la construcción.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció recientemente que se volcarán hasta $2 billones provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) al sistema bancario mediante licitaciones de depósitos a plazo fijo, con el objetivo de generar condiciones para que los bancos reduzcan las tasas de los créditos hipotecarios.