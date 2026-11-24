Una beca nacional ofrece asistencia económica para capacitarse en oficios. Conocé los requisitos y la fecha límite de inscripción.

ANSES ofrece distintas ayudas económicas para acompañar la formación y capacitación de jóvenes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) participa del pago de distintas becas d estinadas a quienes buscan completar sus estudios o adquirir herramientas para mejorar sus oportunidades laborales . Durante noviembre de 2026, se mantiene abierta una convocatoria para acceder a una ayuda económica mientras se hacen cursos de capacitación profesional.

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El programa depende del Ministerio de Capital Humano y contempla diferentes condiciones de acceso según la edad, la situación laboral y el trayecto educativo de cada solicitante. Las personas interesadas tienen que completar una inscripción digital y cumplir con los requisitos académicos y socioeconómicos establecidos por la normativa vigente.

Las Becas Progresar Formación Profesional están destinadas a jóvenes de entre 18 y 24 años, pero el límite se extiende hasta los 35 años para quienes no tienen trabajo formal registrado. El programa busca acompañar económicamente a las personas que hacen cursos de formación profesional, con el objetivo de mejorar sus posibilidades de inserción laboral. Según la Resolución 172/2026 del Ministerio de Capital Humano, también existen condiciones especiales para determinados grupos:

Las Becas Progresar buscan mejorar las oportunidades educativas y laborales de sus beneficiarios.

Además de la edad, los postulantes deben cumplir con determinados requisitos económicos, educativos y de residencia:

personas trans: contempladas entre los grupos prioritarios por la normativa

integrantes de pueblos originarios, personas con discapacidad, refugiadas y afrodescendientes: sin límite máximo de edad, conforme a los requisitos de acreditación

personas a cargo de hogares monoparentales con hijos menores de 18 años: límite de 35 años

jóvenes de entre 18 y 24 años: pueden inscribirse dentro del rango general

La inscripción para Progresar Formación Profesional permanecerá abierta hasta el viernes 27 de noviembre de 2026. El trámite es gratuito, pero es necesario estar previamente inscripto en el curso de capacitación elegido antes de solicitar la beca.

no recibir otra beca educativa similar otorgada por la Secretaría de Educación

no haber finalizado una carrera de grado, profesorado o tecnicatura

estar inscripto en un curso de formación profesional validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)

ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país

El programa contempla pagos mensuales sujetos al cumplimiento de determinados requisitos. Pexels

De cuánto es el pago en mano de ANSES y cómo se libera el 20% retenido

Progresar Formación Profesional paga $35.000 mensuales, aunque los beneficiarios reciben $28.000 por la retención del 20%. El monto fue establecido por la Resolución 172/2026 y se mantiene vigente en noviembre. La Secretaría de Educación se encarga de liquidar la beca, pero ANSES hace las acreditaciones correspondientes.

La duración del pago depende del inicio y la finalización del curso de formación profesional, con un máximo de 12 meses dentro del ciclo lectivo. Por ejemplo, una persona que recibe la beca durante seis meses acumula $210.000 brutos. Durante ese período, cobra $168.000 y mantiene una retención de $42.000.

Para recuperar el porcentaje retenido, la institución educativa debe certificar la regularidad y finalización del curso. Una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos, se habilita el pago del dinero acumulado. En caso de incumplimiento de las condiciones académicas, la beca puede suspenderse y el titular perder el derecho a percibir el importe retenido.

La inscripción se hace a través de las plataformas digitales oficiales del Gobierno nacional. Magnific

Cómo anotarse paso a paso a Progresar Formación Profesional desde Mi Argentina

La inscripción a Progresar Formación Profesional se hace de manera online desde la plataforma oficial del programa, con una cuenta de Mi Argentina. Antes de empezar, los solicitantes deben comprobar que estén registrados en un curso de formación profesional habilitado y que sus datos personales se encuentren actualizados. Para completar el trámite, es necesario seguir estos pasos:

ir a Mi Argentina y crear una cuenta o acceder con el usuario existente

entrar a la página oficial de Becas Progresar

seleccionar la línea "Progresar Formación Profesional"

iniciar sesión con el CUIL y la contraseña de Mi Argentina

revisar los datos personales que aparecen en el formulario

completar la encuesta socioeconómica y la información académica del curso

verificar los datos declarados y enviar la solicitud

Una vez finalizada la inscripción, el sistema permite consultar el estado de la postulación desde la plataforma Progresar. El proceso de evaluación incluye dos instancias, primero ANSES verifica los ingresos registrados del solicitante para comprobar que cumple con las condiciones económicas. Después, la institución educativa informa los datos académicos necesarios para acreditar la inscripción y regularidad.

Los pagos se hacen en la cuenta bancaria declarada durante el trámite, pero si existen inconvenientes con el CBU informado, el organismo puede recurrir a otro medio de cobro registrado o gestionar la apertura de una cuenta. Quienes todavía no completaron la solicitud tienen tiempo hasta el 27 de noviembre de 2026 inclusive.