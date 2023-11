La enseñanza del arte en el centro de un encuentro

Diana Aisenberg es una excelente formadora de artistas. Su labor docente se tornó visible hace años en la muestra que se llamó “Escuela”, donde homenajeó a dos educadores del arte, George Steiner y Joseph Beuys. Luego, en 2019, la galería Aldo de Sousa alcanzó una convocatoria récord con una muestra de Aisenberg. La artista convocó a 287 alumnos y ex alumnos que, desde la década del 80, pasaron por sus clínicas, talleres y seminarios, y les entregó una credencial con su fotografía y los datos que acreditan su participación. Allí, durante el vernissage, más de 100 personas fueron a buscar sus carnets. En la extensa lista de discípulos se cruzaron celebridades, coleccionistas y operadores culturales. Tan ajena a los criterios academicistas de las universidades estatales y privadas como a las tendencias dominantes que circulan como lingua franca por el mundo, Aisenberg unió con sabiduría su experiencia artística y ldocente ¿Qué implica ser artista?, le preguntamos a Aisenberg. Y su respuesta es significativa: “El arte es el lugar de los permisos. Ser artista es vivir en ese lugar donde hay permiso para transgredir, para la rebeldía, para la diferencia, para revelar secretos, para hacer públicas las intimidades, para decir yo. Permisos que se pueden tomar pero que no son gratis: el trabajo de acceder a esos permisos que el arte habilita es la tarea del artista. Es aquel que responde en lenguaje verbal o no verbal a las preguntas que están en el aire, el que dona contenido como se dona sangre, es un donante de contenido al universo, a la construcción histórica, a la historia de las ideas y de las prácticas. Ser artista es trabajar sin que te pidan, responder a las urgencias. Las cosas que hace el artista son indispensables, necesarias no sabemos bien para qué, pero sí para la subsistencia, para la permanencia. La producción del artista es tan necesaria para el artista y para la sociedad como el alimento. Ser artista es una responsabilidad porque cubre el espacio social de lo no dicho, lo no pautado, lo desconocido, lo impensado, lo que puede venir”.