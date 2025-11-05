Sin excusas: estabilidad post-electoral y reactivación del crédito, cómo pasar de ahorrista a inversor

El mercado de Real Estate confirma su rol como refugio de valor en dólares. La disipación de la incertidumbre post-electoral y la reactivación crediticia marcan el fin de la "pausa inversora", impulsando la transición de ahorrista a inversor.

A diez días de la contienda electoral, el mercado de capitales inmobiliarios respira con renovada certidumbre. La continuidad del rumbo económico garantizó la gobernabilidad y, crucialmente, catalizó la incertidumbre latente respecto al tipo de cambio y las políticas macroeconómicas.

La rápida estabilización del dólar y el descenso del Riesgo País han desactivado lo que denominamos la "pausa de incertidumbre". Este entorno de previsibilidad es el insumo clave que el inversor requiere para transformar el ahorro estático en capital activo. El consenso en el sector es unívoco: este es el punto de inflexión para la asignación de capital a activos de valor real.

La confluencia de estabilidad política y la inminente reactivación del crédito hipotecario configura una ventana de oportunidad única. La apreciación esperada para los inversores tradicionales (compra directa) se calcula en un 7% anual en dólares . No obstante, las nuevas plataformas de inversión proyectan rentabilidades superiores, proyectando del 12% al 14% anual , basándose en un mayor poder de compra mayorista.

Históricamente, la inversión en Real Estate ha estado reservada a grandes capitales. La alta barrera de entrada ha sido, por décadas, el principal obstáculo para el ahorrista medio. Sin embargo, la innovación Fintech ha democratizado este mercado de la mano de Crowdium .

Crowdium, ha creado un sistema de inversión fraccionada sin precedentes en el país. Esto permite al ahorrista adquirir activos reales y dolarizados con un capital mínimo accesible, hoy fijado en AR$ 250.000 , eliminando la necesidad de endeudamiento o acumulación de capital por años.

Esta herramienta de empoderamiento financiero permite al inversor minorista utilizar a su favor la fuerza más potente del mercado: el interés compuesto. Al reinvertir tempranamente los rendimientos (dividendos), se genera una curva de crecimiento exponencial, minimizando la dependencia del capital propio e incrementando el Retorno sobre la Inversión (ROI).

Mitigar el riesgo distribuyendo el capital en múltiples activos de ladrillos. Rendimiento Dolarizado y Constante: Generar rentas tempranas que alimentan, desde la adquisición, el motor del interés compuesto.

Análisis de oportunidad: rentabilidad y salida cerrada en dólares

En este contexto de reactivación, existen alternativas que proyectan una rentabilidad total del 28% en dólares en un horizonte de 24 meses. El proyecto SLS Pilar V consta de la adquisición de unidades en SLS Pilar, un desarrollo premium que ofrece una doble ventaja.

Solidez Patrimonial : Participación en un activo de Real Estate de primera línea.

: Participación en un activo de Real Estate de primera línea. Riesgo Acotado: El compromiso de recompra a plazo y precio cerrado por la desarrolladora, fija la salida en dos años, e incluye cláusulas por incumplimiento.

Este modelo impulsado por Crowdium, agrupa la demanda y permite negociar condiciones superadoras que trascienden las posibilidades del inversor individual.

La inclusión del pago de renta desde la adquisición optimiza el flujo de caja del inversor.

Inversión estratégica: amplificar el retorno inicial

Para los inversores que buscan amplificar sus rentabilidades y en vista de la proximidad al cierre del fondeo, la empresa celebra una década al servicio de los inversores. Por tiempo limitado se puede acceder a un cashback extra del 4% en dólares sobre las nuevas inversiones iguales o superiores a USD 500, aplicando el código “LASTCALL”. Las bases y condiciones pueden consultarse en la web de Crowdium.

