La Justicia prohibió la salida del país del exjefe de gabinete Manuel Adorni + Agregar ámbito en









La disposición del juez Ariel Lijo requirió que el exfuncionario informe si desea viajar al exterior, en el marco de su investigación.

Manuel Adorni en su última presentación del Congreso. Mariano Fuchila

Un paso más de la Justicia hacia la situación procesal de Manuel Adorni: en el marco de la investigación en su contra, que además involucra pesquisas a su esposa y su hermano, se le prohibió la salida del país.

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Según supo este medio, el juez federal Ariel Lijó ordenó que informe si pretende abandonar el territorio nacional, en cuyo caso será evaluado en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito en la que está envuelto. La medida fue firmada a última hora del viernes y es un paso más certero respecto al llamado a declaración indagatoria del exfuncionario.

Los peritajes sobre el exjefe de Gabinete incluyen sus gastos corrientes, sus viajes internos y al exterior del país y la adquisición de propiedades, además de las diferencias patrimoniales registradas en sus declaraciones juradas.

Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, son investigados por la Justicia. La Justicia investiga un presunto viaje de Manuel Adorni a Aruba En el marco de la causa que investiga los viajes de Manuel Adorni, la Justicia suma un nuevo destino e investiga un presunto viaje del jefe de Gabinete a Aruba. En este escenario, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen para solicitar nuevas medidas al juez federal Ariel Lijo.

En detalle, el pedido del fiscal incluye una serie de medidas para profundizar la investigación, entre las que se encuentra el acceso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) al expediente, pedidos de información a la Dirección Nacional de Migraciones y requerimientos a la empresa propietaria del avión involucrado en el caso.

El fiscal Pollicita avanzó con nuevas medidas en el expediente “Adorni, Manuel s/malversación de caudales públicos y otro”, donde se analiza el viaje del vocero presidencial y el financiamiento de vuelos privados. En su presentación, el funcionario judicial planteó que los requerimientos apuntan a profundizar la investigación y complementar las diligencias ya dispuestas por el juzgado. Uno de los ejes centrales del pedido es la reconstrucción de movimientos migratorios. En ese sentido, solicitó que se oficie a la Dirección Nacional de Migraciones para que remita todos los registros de salida y entrada al país de Manuel Adorni y del periodista Marcelo Grandio desde el 1° de enero de 2023 hasta la actualidad.