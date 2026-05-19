Rusia responde al avance del conflicto ucraniano con un despliegue nuclear masivo + Agregar ámbito en









El Ministerio de Defensa informó que las maniobras durarán tres días y contarán con 64.000 soldados. El despliegue incluye más de 200 lanzadores de misiles, 140 aeronaves, 73 buques y 13 submarinos.

Rusia inició el martes unas masivas maniobras de sus fuerzas nucleares. Russian Defense Ministry Press S

En un escenario marcado por la intensificación de los ataques ucranianos con drones, el Ministerio de Defensa de Rusia inició un masivo despliegue de sus fuerzas nucleares por un periodo de tres días. Las maniobras implican simulacros de lanzamiento de misiles balísticos y de crucero. El operativo moviliza a 64.000 soldados, más de 200 lanzadores de misiles y 140 aeronaves. El componente marítimo cuenta con 73 buques de superficie y 13 submarinos, destacando ocho unidades equipadas con misiles balísticos intercontinentales con ojivas nucleares.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según la declaración oficial, las maniobras se centrarán en la “preparación y el uso de fuerzas nucleares bajo la amenaza de agresión”. Este despliegue militar contempla el entrenamiento conjunto con Bielorrusia, nación vecina y aliada que custodia armamento atómico de Moscú. Entre estos activos se encuentra el avanzado sistema de misiles de alcance intermedio Oreshnik, el cual posee capacidad nuclear.

El despliegue de las fuerzas nucleares rusas coincide con una notable intensificación de las incursiones de drones ucranianos dentro de las fronteras de Rusia. Uno de los incidentes más graves ocurrió el pasado fin de semana en las afueras de Moscú, donde una andanada de impactos provocó tres muertes además de causar daños materiales en inmuebles y zonas industriales. Desde el inicio del envío de tropas en febrero de 2022, el presidente Vladímir Putin invocó con frecuencia el peso de su arsenal atómico como una herramienta disuasoria para frenar la expansión del respaldo militar occidental hacia Kiev.

rusia El operativo moviliza a 64.000 soldados, más de 200 lanzadores de misiles y 140 aeronaves. El componente marítimo cuenta con 73 buques de superficie y 13 submarinos

Nueva doctrina, armas modernas y el factor China El inicio de estas actividades militares coincide con el comienzo de la visita oficial de dos días que Vladímir Putin realiza a China este martes. Apenas la semana pasada, el mandatario ruso destacó el éxito en el lanzamiento de prueba del Sarmat, el nuevo misil balístico intercontinental diseñado específicamente para sustituir al obsoleto arsenal nuclear heredado de la era soviética. El desarrollo de nuevos misiles acompaña los cambios legales que Moscú aprobó en 2024, cuando Putin actualizó la política de defensa nuclear. Desde entonces, el Kremlin considera como un ataque conjunto cualquier ofensiva convencional apoyada por una potencia nuclear aliada. Esta advertencia legal busca blindar las fronteras rusas frente a los misiles de largo alcance suministrados a Kiev por Occidente, bajando las condiciones requeridas para activar el arsenal atómico. Al mismo tiempo, sectores radicales en Rusia presionan para que el gobierno contraataque de forma convencional a los socios europeos de Ucrania, asumiendo que los países de la OTAN en Europa no se arriesgarán a una confrontación directa contra el bloque nuclear ruso.