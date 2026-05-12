Un argentino apareció en los archivos de Jeffrey Epstein: en qué lista figuró

Un empresario radicado en el exterior apareció mencionado en archivos judiciales. Negó cualquier relación con el estadounidense y sostuvo que su mención responde a la recopilación masiva de contactos públicos.

La referencia del argentino en los documentos judiciales refiere a la presencia de un correo electrónico corporativo de acceso público.

El empresario argentino-español Martín Varsavsky apareció en los archivos judiciales del caso contra el difunto financista Jeffrey Epstein. Un correo electrónico público apareció en la denominada “Little Black Book” del delincuente sexual, sin que existan registros de contactos personales o vínculos adicionales.

Varsavsky aparece en la página 55 de la agenda atribuida a Epstein con la dirección [email protected] , asociada a la empresa Ya.com, lanzada en el año 2000. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, en los documentos desclasificados no figuran teléfonos, domicilios ni constancias de reuniones o comunicaciones entre ambos.

Por su parte, el empresario negó cualquier relación con el estadounidense y sostuvo que su inclusión responde a la recopilación masiva de contactos públicos . “Nunca hablé con él. Era un correo público”, declaró en febrero de 2026 durante una entrevista en el programa “Horizonte”, emitido por la señal española Cuatro.

Radicado en España desde hace décadas, Varsavsky construyó su carrera en el sector tecnológico y fundó varias compañías de alto valor de mercado. En los últimos años se destacó además por sus críticas hacia la situación económica y política argentina previa a 2023.

Hasta el momento no existen registros que vinculen al empresario con vuelos, propiedades o actividades relacionadas con Epstein.

En distintas intervenciones públicas cuestionó el populismo, el peronismo y la inestabilidad económica del país, al que llegó a describir como un lugar desfavorable para emprender e invertir. También expresó dudas sobre el futuro argentino antes de la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

Tras el triunfo electoral del libertario, el empresario manifestó su respaldo. Además, realizó inversiones en bonos, acciones y propiedades en la Argentina. Hasta el momento no existen registros que vinculen al empresario con vuelos, propiedades o actividades relacionadas con Epstein. La referencia en los documentos judiciales se limita a la presencia de un correo electrónico corporativo de acceso público.

La nota de suicidio adjudicada a Jeffrey Epstein que reveló la Justicia de Nueva York: qué dice

En un nuevo paso dentro de la investigación contra el difunto financista Jeffrey Epstein, luego de la desclasificación de archivos en los últimos meses, un juez federal publicó un documento descrito como una nota de suicidio supuestamente adjudicada al criminal. El texto incluye la frase: "Es un placer poder elegir el momento para decir adiós".

Epstein fue hallado muerto en su celda de la cárcel de Manhattan en agosto de 2019 en lo que se dictaminó como suicidio. La nota habría sido encontrada por su antiguo compañero de celda, el expolicía y asesino convicto Nicholas Tartaglione. En esa línea, el juez Kenneth Karas, quien supervisó el caso Tartaglione, hizo pública la nota tras una solicitud del New York Times, que informó sobre su existencia la semana pasada.

Karas dictaminó que la nota calificaba como documento judicial sujeto al derecho de acceso público al haber sido presentada en relación con el caso penal de Tartaglione, quien cumple cuatro cadenas perpetuas consecutivas por asesinatos relacionados con drogas.