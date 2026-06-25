La ONU instó a Argentina y al Reino Unido a retomar las conversaciones por la soberanía de las Islas Malvinas

Cancillería destacó el amplio respaldo internacional al reclamo argentino y ratificó su compromiso con la recuperación del ejercicio pleno de soberanía.

El Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas adoptó una nueva resolución sobre la Cuestión de las Islas Malvinas y renovó el llamado para que Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones bilaterales destinadas a encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía.

La decisión fue informada por la Cancillería argentina a través de un comunicado oficial, en el que destacó el “amplio apoyo internacional” al planteo nacional. El pronunciamiento vuelve a poner en agenda la necesidad de que ambas partes retomen el diálogo por la Cuestión Malvinas , en línea con las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas.

Durante su intervención, el canciller Pablo Quirno ratificó el compromiso “irrenunciable” de la Argentina con la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes .

“La decisión que acabamos de adoptar renueva un llamado que la comunidad internacional sostiene de manera constante desde hace décadas. Un llamado al diálogo, a la negociación y a la búsqueda de una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido, de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas”, afirmó el Canciller.

En esa línea, Quirno remarcó que el respaldo del organismo internacional fortalece la posición argentina y reafirma la vigencia del reclamo diplomático. Desde Cancillería señalaron que la Argentina mantiene su postura histórica en favor de una salida negociada, pacífica y definitiva, en el marco del derecho internacional.

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El reclamo argentino por la soberanía de Malvinas

La Cuestión Malvinas forma parte de la agenda del Comité Especial de Descolonización de la ONU, que periódicamente vuelve a pronunciarse sobre la necesidad de avanzar en negociaciones entre Argentina y el Reino Unido.

Para el Gobierno, el nuevo respaldo constituye una señal política y diplomática relevante, ya que ratifica que la disputa de soberanía continúa siendo reconocida por Naciones Unidas y que la vía del diálogo sigue siendo el camino indicado para resolverla.

Desde Cancillería insistieron en que la Argentina continuará impulsando el reclamo por la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, con el objetivo de alcanzar una solución pacífica, justa y duradera.