El presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín, encabezó un acto en La Plata y pidió dejar atrás las internas para fortalecer la identidad partidaria, ganar competitividad y construir una estrategia común para los próximos desafíos electorales.

La UCR bonaerense presentó su hoja de ruta y llamó a competir en los 135 municipios de cara a las elecciones.

La Unión Cívica Radical ( UCR ) bonaerense presentó este sábado la hoja de ruta del partido para los próximos desafíos electorales y de gestión en la provincia de Buenos Aires. El presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín, encabezó un acto en el Club Atenas de La Plata con presencia de militantes, dirigentes e intendentes, donde señaló que van a salir a competir " en cada rincón de la provincia ".

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Durante su discurso, Balbín llamó a superar las discusiones internas para enfocar el trabajo partidario directamente en las demandas de la sociedad. En ese sentido, remarcó la importancia de fortalecer la presencia territorial sin perder de vista un proyecto provincial integral .

El dirigente radical planteó la necesidad de combinar la autonomía de cada distrito con una estrategia común para toda la provincia. "No quiero conducir un partido que termine siendo una mera federación de vecinalismos. Quiero conducir un radicalismo que tenga identidades locales fuertes , cercanía total con sus vecinos y una mirada estratégica común para toda la Provincia", sostuvo ante los militantes radicales.

En ese marco, reclamó una reorganización de la vida interna del radicalismo: “Quiero comités que dejen de ser espacios de catarsis, autoayuda o terapia colectiva, para volver a ser la usina de ideas y el motor del cambio hacia adelante que necesita la provincia de Buenos Aires ”.

El presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín, encabezó un acto en La Plata y pidió dejar atrás las internas para fortalecer la identidad partidaria, ganar competitividad y construir una estrategia común para los próximos desafíos electorales.

Balbín ratificó la vocación de gobierno del radicalismo en los 135 municipios bonaerenses y planteó su postura sobre alianzas electorales: “Para poder acordar, primero hay que reforzar la identidad y ganar competitividad. Solo podremos construir un acuerdo si primero tenemos peso propio. Somos un partido de poder que va a disputar el poder en cada rincón de la Provincia”.

El acto cerró con un llamado a la militancia: “Queremos el poder para gobernar. Queremos gobernar para transformar. Y queremos transformar para que esta Provincia sea la provincia donde todos quieran vivir”.

el presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín, encabezó un acto en La Plata y pidió dejar atrás las internas para fortalecer la identidad partidaria, ganar competitividad y construir una estrategia común para los próximos desafíos electorales. UCR Bonaerense

Entre los asistentes estuvieron el senador nacional Maximiliano Abad, el exvicegobernador Daniel Salvador, la diputada nacional Karina Banfi, el exdiputado Walter Caruso, intendentes, concejales y dirigentes políticos, además del presidente de la UCR Nacional Leonel Chiarella.

La ruptura interna del radicalismo

Mientras Balbín buscaba mostrar al radicalismo bonaerense en una nueva etapa, el espacio Construir difundió un documento en el que cuestionó duramente el proceso de renovación de autoridades y anticipó que no reconocerá la conducción surgida de la Convención Provincial.

“Desde Construir hemos tomado una decisión política clara: no reconocer la legitimidad de la futura conducción de la Convención Provincial surgida de un proceso que entendemos alejado de la voluntad real de los afiliados”, planteó el sector.

La disputa se produjo apenas tres meses después de que distintos sectores del radicalismo bonaerense avanzaran en un acuerdo de integración con el objetivo de ordenar el partido. Ahora, Construir sostiene que esa apertura quedó atrás y acusa a la nueva conducción de volver a un esquema cerrado de dirigentes.

“Hoy los encargados de conducirlo rompieron esa apertura y unidad para volver a apostar a un partido chico y cada vez más alejado de la posibilidad de representar una opción de cara a la gente”, cuestionaron.

El espacio también cuestionó el acuerdo entre Abad y Martín Lousteau, al que identificó como una de las claves de la nueva configuración interna del radicalismo bonaerense.

“La UCR no tiene dueños. No pertenece a una mesa de dirigentes ni puede reducirse a acuerdos entre unos pocos. La Unión Cívica Radical pertenece a sus afiliados”, señalaron.