Malvinas: por qué el 10 de junio es una fecha clave en el reclamo argentino de soberanía

La jornada busca reafirmar los derechos nacionales sobre el territorio. Se trata de una fecha establecida por ley en 1973.

El 10 de junio es un día importante para el reclamos de por la soberanía de Malvinas.

Cada 10 de junio , Argentina recuerda una de las fechas más significativas vinculadas a su histórica reivindicación sobre las Islas Malvinas , las Georgias del Sur , las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La jornada busca reafirmar los derechos nacionales sobre esos territorios y mantener vigente una de las principales causas de la política exterior nacional.

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La conmemoración remite a un acontecimiento ocurrido en 1829 , cuando el Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y nombró a Luis Vernet como máxima autoridad del archipiélago.

La decisión adoptada el 10 de junio de 1829 constituyó uno de los antecedentes históricos y jurídicos más relevantes que respaldan la posición argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido .

Para ese entonces, Luis Vernet ya se encontraba establecido en Puerto Soledad , acompañado por su familia, colonos, trabajadores rurales provenientes de Buenos Aires y habitantes de Carmen de Patagones . Desde allí ejercía tareas vinculadas a la administración y desarrollo de la colonia asentada en las islas.

La creación de la Comandancia representó la formalización de la presencia institucional argentina en el territorio y consolidó el ejercicio de autoridad sobre el archipiélago durante los años posteriores a la independencia.

El proceso se interrumpió el 3 de enero de 1833, cuando fuerzas británicas desembarcaron en las islas y desplazaron a las autoridades argentinas que se encontraban ejerciendo funciones en el lugar.

A partir de aquella ocupación, Argentina sostuvo de manera ininterrumpida su reclamo de soberanía sobre las Malvinas y los territorios australes vinculados al conflicto.

La cuestión permaneció como uno de los ejes centrales de la política exterior argentina y se transformó en una posición de Estado que trascendió gobiernos y períodos históricos.

Una fecha establecida por ley

La conmemoración fue oficializada mediante la Ley 20.561, sancionada por el Congreso de la Nación en noviembre de 1973.

La norma dispuso que cada 10 de junio se desarrollen actividades alusivas, actos conmemorativos y propuestas educativas destinadas a difundir la importancia histórica de la fecha.

Además, la legislación estableció que la jornada debe ser considerada una manifestación de los derechos soberanos argentinos sobre las islas y los espacios marítimos del Atlántico Sur.

Un reclamo vigente

Desde la recuperación democrática, y en línea con la posición histórica argentina, los distintos gobiernos mantuvieron el reclamo diplomático por la soberanía de las islas.

La reivindicación quedó además incorporada a la Constitución Nacional, que establece la recuperación de esos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía como un objetivo permanente e irrenunciable del Estado argentino.

A 197 años de la creación de la Comandancia Política y Militar de las Malvinas, la fecha continúa funcionando como un recordatorio de los antecedentes históricos que sostienen la posición argentina y como una oportunidad para reafirmar la vigencia de una disputa que permanece abierta en el ámbito internacional.