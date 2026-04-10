En la previa a la sanción de la ley de Glaciares, el presidente de la comisión investigadora, Maximiliano Ferraro, intentó avanzar en tres proyectos vinculados al criptoescándalo. Si bien no reunió los votos, demostró que la oposición está muy cerca de reimpulsar el tema en el Congreso, así como también para avanzar con el Escándalo de Manuel Adorni.

La oposición se ilusiona con revivir el caso $LIBRA en Diputados . Esta semana, en la sesión en la que se sancionó la reforma a la ley de Glaciares , los bloques que se ubican en la vereda de enfrente del gobierno de Javier Milei demostraron estar a muy pocas bancas de reunir el quorum para tratar ese y otros temas que preocupan a La Libertad Avanza , como el escándalo de Manuel Adorni . Por eso, los opositores se preparan para volver a la carga y arrinconar al oficialismo una vez más.

Esta semana, el oficialismo se anotó un nuevo triunfo en el Congreso con la sanción de la reforma a ley de Glaciares. Fue una bocanada de aire fresco para La Libertad Avanza que desde hace un mes está empantanada en el caso Adorni , que todos los días suma un capítulo que pone en jaque el relato de la batalla cultural y la lucha contra la casta.

En esa misma sesión, la oposición intentó avanzar con una serie de proyectos que buscan trasladar al Congreso ese escándalo junto con el c aso $LIBRA, que tiene a los hermanos Milei en el centro de la escena . En ambos casos, la Justicia avanza en la misma dirección que las denuncias y acusaciones hechas por la oposición, lo que les da un impulso para volver a insistir .

En el caso $LIBRA, con la pesquisa al celular del lobista Mauricio Novelli que llevó adelante la Justicia, la comisión investigadora que presidió el diputado Maximiliano Ferraro se sintió reivindicada . Básicamente, quedó confirmado lo que los diputados habían expuesto en su informe final, presentado en noviembre del año pasado, después de tres meses de trabajo.

Entre otras cosas, que los hermanos Milei se habían contactado con el empresario minutos antes y después de que el jefe de Estado promocionara la criptomoneda desde su cuenta de Twitter. Es decir, que Milei sí tenía un conocimiento previo del proyecto .

Javier Milei Karina Milei La oposición está a pocos votos de arrinconar a los hermanos Milei. Harold Cunningham/World Economic / DPA

Fue en este contexto que el miércoles, en la previa al debate por la ley de Glaciares, desde su banca, Ferraro pidió incluir en el temario de la sesión tres proyectos vinculados al caso $LIBRA. Uno para citar a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Otro, en igual sentido, pero para citar a Adorni. En ambos casos, el objetivo es que brinden informes verbales y escritos en el recinto sobre su participación y conocimiento respecto de los hechos vinculados a la criptomoneda.

El tercer proyecto, en cambio, apuntaba a que Milei dé respuesta, por escrito, sobre los llamados telefónicos o mensajes que mantuvo con Novelli, así como también sobre los supuestos pagos que el lobissta le habría hecho al jefe de Estado. La votación cosechó 125 votos a favor. Muy lejos, es cierto, de los dos tercios que el “lilito” requería para colar el tema en la sesión. Pero apenas a cuatro del quorum que se requiere para poner en marcha una sesión.

Diputados: la oposición se ilusiona con $LIBRA

La “derrota” de Ferraro el día de la sesión fue leída como un triunfo opositor. Al momento de la votación de la moción hecha por el presidente de la Coalición Cívica, algunos diputados dispuestos a acompañar la jugada de Ferraro, no estaban en su banca al momento de la votación, como Nicolás Massot.

En tanto, otros legisladores que ese día se ausentaron de la sesión seguramente habrían acompañado la moción. Por caso, los diputados de Unión por la Patria Pablo Yedlin o Emir Felix, así como también la exlibertaria Marcela Pagano.

Con esos 4 diputados, la oposición ya tendría las presencias necesarias para avanzar con una sesión y poner en marcha el operativo para revivir el caso $LIBRA.

Un dato extra: tampoco estaban en el recinto (sí en el Palacio) los dos diputados del MID, que tuvieron una postura ambivalente en torno al caso. Presentaron un proyecto para impulsar una comisión investigadora del caso, pero luego, cuando prosperó el proyecto que creó una comisión unicameral en Diputados, jugaron con el Gobierno. Y, de yapa, no acompañaron el informe final elaborado por los opositores.

Maximiliano Ferraro Juan Marino Diputados LIBRA Con Ferraro a la cabeza, la oposición busca reinstalar el Caso $LIBRA en Diputados.

Aun así, en más de una ocasión, Oscar Zago, presidente de ese bloque, habló del caso $LIBRA como una “estafa” y planteó que el tema debe ser investigado. Por todo esto, no habría que descartar (tampoco ratificar) su acompañamiento.

Otro dato a tener en cuenta es que algunos de los diputados de Innovación Federal, en donde conviven los diputados que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones) se ausentaron al momento de esa votación. ¿Le habrán querido dejar algún mensaje al Gobierno?

Por todo esto, luego de la votación Ferraro expresó: “Hubo 125 votos afirmativos, sumando algunas ausencias del día y otros diputados ya comprometidos, en las próximas semanas tendremos el número para emplazar las comisiones y aprobar los pedidos de informes e interpelación”.

Si esa sesión se concretara, bastaría con una mayoría simple para emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales a que trate en un día y horario específico esos proyectos. De reunir las firmas para el dictamen, la oposición podría convocar a una segunda sesión para votar esos textos y, una vez más, con mayoría simple, sancionarlos.

Además de la Coalición Cívica, acompañaron la propuesta de Ferraro la cordobesa Natalia de la Sota; los catamarqueños que responden a su gobernador, Raúl Jalil; Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal; Yolanda Vega y Claudio Álvarez, de Innovación Federal; Karina Maureria, de La Neuquinidad; el FIT; Provincias Unidas; Fernando Jorge, de Primero San Luis; Álvaro González, del PRO; y Unión por la Patria.

Adorni sigue en la mira de la oposición

También en esa sesión, la oposición intentó avanzar con la interpelación a Manuel Adorni, por haber subido a su esposa al avión presidencial rumbo a los Estados Unidos, además de sus viviendas sin declarar. Esa votación salió 124 a favor, 118 en contra.

De conseguir quorum en una eventual sesión, un emplazamiento a las comisiones que deben tratar la interpelación a Adorni también se impondría en el recinto, al igual que la propuesta que hizo el radical Pablo Juliano, quien propuso avanzar con pedidos del informe al Poder Ejecutivo para, justamente, acceder a información vinculada con el caso Adorni.

En esa votación, la oposición también se impuso por 121 votos a favor y 112 en contra. O sea, emplazar a las comisiones que deban abocarse a este proyecto también sería realizable, siempre y cuando, la oposición lograra concretar una sesión.

El pedido de informes presentado por los diputados Juliano, Ferrato y Esteban Paulón consulta si la Oficina Anticorrupción ha iniciado algún procedimiento de verificación o control sobre la evolución patrimonial del funcionario desde su asunción en funciones públicas.

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Pedimos emplazar a las comisiones para que se aboquen a tratar los pedidos de informes sobre el crecimiento patrimonial del Jefe de Gabinete y su alto nivel vida con dineros públicos. Pero LLA y muchos bloques que después lloran por la ley de Ficha… pic.twitter.com/5inYkJpVvk — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) April 8, 2026

Además, se solicita saber si se detectaron posibles inconsistencias entre los activos declarados, los pasivos informados y la evolución patrimonial registrada en las declaraciones juradas presentadas.

Por otra parte, se busca conocer si Adorni declaró ante los organismos correspondientes bienes registrables, inversiones o activos que integren el patrimonio del cónyuge o del grupo familiar conviviente así como también si existen bienes registrables, propiedades, sociedades, participaciones empresariales o activos financieros vinculados al cónyuge o al grupo familiar del funcionario que deban ser considerados a efectos de evaluar su situación patrimonial integral.

Así las cosas, si la oposición logra ponerse de acuerdo, en los próximos días podría celebrar una sesión para revivir el 2025, año en el que en el Congreso el Gobierno de Javier Milei quedó contra las cuerdas en más de una oportunidad.

Y, si a esto se le suma que más de un gobernador ya tiene las elecciones del 2027 en la cabeza, aprovechar el Congreso para hacerle oposición a La Libertad Avanza podría ser una estrategia. Por eso, los bloques opositores más duros se ilusionan y, de a poco, empiezan a trabajar en esa posible sesión