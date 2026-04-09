Ley de Glaciares: tensión, insultos y cruces entre diputados durante la sesión

La reforma impulsada por el oficialismo se aprobó tras más de diez horas de debate en Diputados. La discusión estuvo atravesada por discursos encendidos, insultos y hasta intentos de enfrentamiento en el recinto por parte de legisladores opositores.

Diputados protagonizaron fuertes cruces drante la sesión por la reforma a la ley de Glaciares.

La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este jueves la reforma de la l ey de Glaciares , en una sesión extensa y cargada de tensión política que dejó al descubierto no sólo la fractura entre oficialismo y oposición, sino también escenas de fuerte confrontación dentro del recinto . El proyecto obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones, en una votación que se extendió hasta pasadas las dos de la mañana.

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Sin embargo, más allá del resultado legislativo, buena parte de la atención se concentró en los cruces protagonizados por diputados de la oposición durante el debate . Uno de los momentos más tensos tuvo como protagonista a Natalia Zaracho, de Unión por la Patria, quien cerca de las 22.37 lanzó una durísima intervención contra el oficialismo en medio del tratamiento del proyecto.

La legisladora elevó el tono al cuestionar el rumbo social y económico del Gobierno, y su discurso derivó en fuertes reproches desde las bancadas libertarias y terminó por recalentar una sesión que ya venía áspera desde la tarde.

Zaracho planteó una cuestión de privilegio contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , a raíz de la decisión de discontinuar el programa laboral. Según la diputada, la medida implica la pérdida de alrededor de 900 puestos de trabajo en un contexto de inflación elevada, aumento del endeudamiento de las familias y profundización de la pobreza en los barrios populares.

Diputados protagonizaron fuertes cruces drante la sesión por la reforma a la ley de Glaciares.

Horas más tarde, cerca de las 0.32, otro episodio elevó todavía más la temperatura política. El exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla , protagonizó un duro intercambio con Lilia Lemoine , en una escena que derivó en insultos cruzados y movimientos desde las bancas. Según trascendió, minutos después incluso se levantó con intención de ir al cruce directo, lo que obligó a otros legisladores a intervenir para evitar que la discusión escalara físicamente. El Congreso, siempre a un paso de convertirse en teatro de cámara y ring a la vez.

La tensión no fue un hecho aislado sino el reflejo del peso político que tuvo la sesión. La modificación de la Ley de Glaciares era uno de los objetivos centrales del oficialismo para destrabar inversiones mineras en zonas cordilleranas, mientras que la oposición denunció un retroceso en materia ambiental y un avance sobre reservas estratégicas de agua dulce.

El oficialismo celebró la aprobación como uno de sus primeros triunfos parlamentarios del año, mientras que desde la oposición ya anticipan cuestionamientos judiciales y una fuerte ofensiva política para revertir la norma.Reforma de la ley de

Glaciares: uno a uno, cómo votó cada diputado

Acompañaron el proyecto del Gobierno:

La totalidad o amplia mayoría de La Libertad Avanza

Diputados del PRO y sectores de la UCR

y sectores de la Espacios provinciales y bloques federales vinculados a provincias mineras

A continuación la lista completa de diputados que votaron a favor:

Aguero, Guillermo Cesar (UCR - Chaco)

Ajmechet, Sabrina(La Libertad Avanza - CABA)

Almena, Carlos Alberto (La Libertad Avanza - San Luis)

Almiron, Lisandro (La Libertad Avanza - Corrientes)

Alvarez, Claudio (Innovación Federal - San Luis)

Andino, Cristian (Unión por la Patria - San Juan)

Andreussi, Barbara (La Libertad Avanza - Jujuy)

Ansaloni, Pablo (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

Arabia, Damian (La Libertad Avanza - CABA)

Ardohain, Martin (Pro - La Pampa)

Arrua, Alberto (Innovación Federal - Misiones)

Avico, Belen (La Libertad Avanza - Córdoba)

Avila, Fernanda (Elijo Catamarca - Catamarca)

Avila, Jorge Antonio (Provincias Unidas - Chubut)

Banfi, Karina (Adelante Buenos Aires - Buenos Aires)

Basualdo, Atilio (La Libertad Avanza - Formosa)

Becerra, Monica (La Libertad Avanza - San Luis)

Benedit, Beltran (La Libertad Avanza - Entre Ríos)

Benegas Lynch, Bertie (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

Bianchetti, Emmanuel (Pro - Misiones)

Biella, Bernardo (Innovación Federal - Salta)

Bongiovanni, Alejandro (La Libertad Avanza - Santa Fe)

Bornoroni, Gabriel (La Libertad Avanza - Córdoba)

Brizuela, Adrian (La Libertad Avanza - Catamarca)

Buno, Eliana (La Libertad Avanza - Salta)

Campero, Mariano (La Libertad Avanza - Tucumán)

Capozzi, Sergio Eduardo (Provincias Unidas - Río Negro)

Carrancio, Alejandro (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

Castelnuovo, Giselle (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

Chica, Jorge (Unión por la Patria - San Juan)

Chiconi, Abel (La Libertad Avanza - San Juan)

Cipolini, Gerardo (UCR - Chaco)

Correa Llano, Facundo (La Libertad Avanza - Mendoza)

De Andreis, Fernando (Pro - CABA)

De Sensi, Maria Florencia (Pro - Buenos Aires)

Diez, Romina (La Libertad Avanza - Santa Fe)

Emma, Nicolas (La Libertad Avanza - CABA)

Fargosi, Alejandro (La Libertad Avanza - CABA)

Fernandez, Elia Marina (Independencia - Tucumán)

Fernandez Molero, Daiana (Pro - CABA)

Ferreyra, Alida (La Libertad Avanza - CABA)

Figliuolo, Sergio (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

Flores, Maria Gabriela (La Libertad Avanza - Salta)

Fregonese, Alicia (Pro - Entre Ríos)

Frias, Maira (La Libertad Avanza - Chubut)

Gallardo, Maria Virginia (La Libertad Avanza - Corrientes)

Garcia, Alvaro (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

Garcia, Carlos (La Libertad Avanza - Chaco)

Garrido, Jose Luis (Por Santa Cruz - Santa Cruz)

Giampieri, Antonela (Pro - CABA)

Giudici, Silvana (La Libertad Avanza - CABA)

Goitia, Rosario (La Libertad Avanza - Chaco)

Gonzalez, Alfredo (La Libertad Avanza - Jujuy)

Gozalez, Alvaro (Pro - CABA)

Gonzalez, Diogenes Ignacio (UCR - Corrientes)

Gonzalo Estevarena, Maria Luisa (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

Gruber, Maura (La Libertad Avanza - Misiones)

Guzman, Jairo (La Libertad Avanza - Santa Cruz)

Hartfield, Diego (La Libertad Avanza - Misiones)

Herrera, Oscar (Innovación Federal - Misiones)

Holzman, Patricia (La Libertad Avanza - CABA)

Huesen, Gerardo (La Libertad Avanza - Tucumán)

Humenuk, Gladys (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

Ibañez, Maria Cecilia (La Libertad Avanza - Córdoba)

Jaime Quiroga, Carlos Gustavo (Producción y Trabajo - San Juan)

Laumann, Andres Ariel (La Libertad Avanza - Entre Ríos)

Lemoine, Lilia (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

Leone, Andres (La Libertad Avanza - CABA)

Llano, Mercedes (La Libertad Avanza - Mendoza)

Llunch, Enrique (La Libertad Avanza - Córdoba)

Longo, Johanna Sabrina (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

Macyszyn, Lorena (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

Martinez, Alvaro (La Libertad Avanza - Mendoza)

Massot, Nicolas (Encuentro Federal - Buenos Aires)

Mayoraz, Nicolas (La Libertad Avanza - Santa Fe)

Medina, Gladys (Independencia - Tucumán)

Metral Asensio, Julieta (La Libertad Avanza - Mendoza)

Molinuevo, Soledad (La Libertad Avanza - Tucumán)

Mondaca, Soledad (La Libertad Avanza - Neuquén)

Monguillot, Fernando (Elijo Catamarca - Catamarca)

Montenegro, Guillermo (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

Montenegro, Juan Pablo (La Libertad Avanza - Santa Fe)

Morchio, Francisco (La Libertad Avanza - Entre Ríos)

Moreno Ovalle, Julio (La Libertad Avanza - Salta)

Muñoz, Gabriela Luciana (La Libertad Avanza - Neuquén)

Niero, Lisandro (UCR - Mendoza)

Niveyro, Miriam (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

Noblega, Sebastian (Elijo Catamarca - Catamarca)

Noguera, Javier (Independencia - Tucumán)

Nuñez, Jose (Provincias Unidas - Santa Fe)

Ojeda, Joaquin (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

Outes, Pablo (Innovacion Federal - Salta)

Pareja, Sebastian (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

Patiño Brizuela, Marcos (La Libertad Avanza - Córdoba)

Pauli, Santiago (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego)

Pellegrini, Agustin (La Libertad Avanza - Santa Fe)

Pelli, Federico Agustin (La Libertad Avanza - Tucumán)

Peluc, Jose (La Libertad Avanza - San Juan)

Petri, Luis (La Libertad Avanza - Mendoza)

Petrovich, Maria Lorena (La Libertad Avanza Buenos Aires)

Picat, Luis Albino (La Libertad Avanza - Córdoba)

Picon Martinez, Nancy Viviana (Producción y Trabajo - San Juan)

Ponce, Maria Celeste (La Libertad Avanza - Córdoba)

Quintar, Manuel (La Libertad Avanza - Jujuy)

Ravera, Valentina (La Libertad Avanza - Santa Fe)

Ravier, Adrian (La Libertad Avanza - La Pampa)

Razzini, Veronica (La Libertad Avanza - Santa Fe)

Reichardt, Karen (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

Riesco, Gaston (La Libertad Avanza - Neuquén)

Ritondo, Cristian A. (Pro - Buenos Aires)

Rizzotti, Jorge (Provincias Unidas - Jujuy)

Roca, Gonzalo (La Libertad Avanza - Córdoba)

Rodriguez, Miguel (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego)

Rodriguez Machado, Laura Elena (La Libertad Avanza - Córdoba)

Ruiz, Yamila (Innovacion Federal - Misiones)

Sanchez Wrba, Javier (Pro - Buenos Aires)

Santillan Juarez Brahim, Juliana (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

Santurio, Santiago (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

Scaglia, Gisela (Provincias Unidas - Santa Fe)

Schneider, Dario (UCR - Entre Ríos)

Soldano, Laura (La Libertad Avanza - Córdoba)

Tomassoni, Yamile (La Libertad Avanza - Santa Fe)

Torres, Alejandra (Provincias Unidas - Córdoba)

Torres, Ruben Dario (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

Tortoriello, Anibal (La Libertad Avanza - Río Negro)

Tournier, Jose Federico (La Libertad Avanza Corrientes)

Treffinger, Cesar (La Libertad Avanza - Chubut)

Urien, Hernan (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

Vancsik, Daniel (Innovacion Federal - Misiones)

Vasquez, Patricia (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

Vega, Yolanda (Innovacion Federal - Salta)

Vera, Andrea Fernanda (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

Verasay, Pamela Fernanda (UCR - Mendoza)

Villaverde, Lorena (La Libertad Avanza - Río Negro)

Visconti, Gino (La Libertad Avanza - La Rioja)

Yeza, Martin (Pro - Buenos Aires)

Zapata, Carlos Raul (La Libertad Avanza - Salta)

Votos en contra de la reforma a la ley de Glaciares

En tanto, rechazaron la ley:

La mayoría de Unión por la Patria

El Frente de Izquierda

Algunos legisladores de bloques federales

Los argumentos se centraron en que la reforma implica un retroceso ambiental y pone en riesgo reservas estratégicas de agua.

A continuación, quiénes votaron en contra:

Aguirre, Hilda (Unión por la Patria - La Rioja)

Ali, Ernesto “Pipi” (Unión por la Patria - San Luis)

Andrade, Javier (Unión por la Patria - CABA)

Araujo Hernandez, Jorge Neri (Unión por la Patria - Tierra del Fuego)

Arrieta, Lourdes Micaela (Provincias Unidas - Mendoza)

Aveiro, Martin (Unión por la Patria - Mendoza)

Barbur, Marcelo (Unión por la Patria - Santiago del Estero)

Basterra, Luis Eugenio (Unión por la Patria - Formosa)

Basualdo, Carolina (Provincias Unidas - Córdoba)

Bordet, Gustavo (Unión por la Patria - Entre Ríos)

Borgatta, Alejandrina (Unión por la Patria - Santa Fe)

Bregman, Myriam (PTS-Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad -CABA)

Brugge, Juan Fernando (Provincias Unidas - Córdoba)

Cafiero, Santiago (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Campitelli, Celia (Unión por la Patria - Santiago del Estero)

Campo, Julieta Marisol (Unión por la Patria - Chaco)

Campora, Lucia (Unión por la Patria - CABA)

Carignano, Florencia (Unión por la Patria - Santa Fe)

Casas, Sergio Guillermo (Unión por la Patria - La Rioja)

Castagneto, Carlos Daniel (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Cisneros, Carlos (Unión por la Patria - Tucumán)

Coletta, Mariela (Provincias Unidas - CABA)

Daives, Ricardo (Unión por la Patria - Santiago del Estero)

De la Rosa, Maria Graciela (Unión por la Patria - Formosa)

De la Sota, Natalia (Defendamos Córdoba - Córdoba)

Del Caño, Nicolas (PTS-Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires)

Del Pla, Romina (Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires)

Diaz, Fernanda (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Dolce, Sergio (Unión por la Patria - Chaco)

Estevez, Gabriela Beatriz (Unión por la Patria - Córdoba)

Farias, Pablo (Provincias Unidas - Santa Fe)

Felix, Emir (Unión por la Patria - Mendoza)

Fernandez, Jorge (Primero San Luis - San Luis)

Ferran, Abelardo (Unión por la Patria - La Pampa)

Ferraro, Maximiliano (Coalición Cívica - CABA)

Frade, Monica (Coalición Cívica - Buenos Aires)

Freites, Andrea (Unión por la Patria - Tierra del Fuego)

Galmarini, Sebastian (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Garcia, Maria Teresa (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Giuliano, Diego A. (Unión por la Patria - Santa Fe)

Glinski, Jose (Unión por la Patria - Chubut)

Gomez, Jose (Unión por la Patria - Santiago del Estero)

Grabois, Juan (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Gutierrez, Carlos (Provincias Unidas - Córdoba)

Gutierrez, Ramiro (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Hadad, Raul (Unión por la Patria - Corrientes)

Hagman, Itai (Unión por la Patria - CABA)

Ianni, Ana Maria (Unión por la Patria - Santa Cruz)

Juliano, Pablo (Provincias Unidas - Buenos Aires)

Kirchner, Maximo Carlos (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Lanesan Sancho, Moira (Unión por la Patria - Santa Cruz)

Leiva, Aldo (Unión por la Patria - Chaco)

Lopez, Jimena (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Lopez Pasquali, Cecilia (Unión por la Patria - Santiago del Estero)

Lousteau, Martin (Provincias Unidas - CABA)

Luque, Juan Pablo (Unión por la Patria - Chubut)

Mango, Marcelo (Unión por la Patria - Río Negro)

Manrique, Mario (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Marclay, Marianela (Unión por la Patria - Entre Ríos)

Marin, Varinia Lis (Unión por la Patria - La Pampa)

Marino, Juan (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Martinez, German Pedro (Unión por la Patria - Santa Fe)

Michel, Guillermo (Unión por la Patria - Entre Ríos)

Miño, Fernanda (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Molina, Juan Carlos (Unión por la Patria - Santa Cruz)

Molle, Matias (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Monzon, Roxana (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Moreau, Cecilia (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Moyano, Hugo Antonio (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Mukdise, Jorge (Unión por la Patria - Santiago del Estero)

Neder, Estela Mary (Unión por la Patria - Santiago del Estero)

Olmos, Kelly (Unión por la Patria - CABA)

Osuna, Blanca Ines (Unión por la Patria - Entre Ríos)

Pagano, Marcela Marina (Coherencia - Buenos Aires)

Palazzo, Sergio Omar (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Palladino, Claudia Maria (Unión por la Patria - Catamarca)

Parola, Maria Graciela (Unión por la Patria - Formosa)

Paulon, Esteban (Provincias Unidas - Santa Fe)

Pedrali, Gabriela (Unión por la Patria - La Rioja)

Penacca, Paula Andrea (Unión por la Patria - CABA)

Pichetto, Miguel Angel (Encuentro Federal - Buenos Aires)

Pietragalla Corti, Horacio (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Pitrola, Nestor (Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires)

Pokoik, Lorena (Unión por la Patria - CABA)

Potenza, Luciana (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Propato, Agustina Lucrecia (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Rauschenberger, Ariel (Unión por la Patria - La Pampa)

Roberto, Santiago Luis (Unión por la Patria - CABA)

Rossi, Agustin Oscar (Unión por la Patria - Santa Fe)

Salzmann, Marina Dorotea (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Sand, Nancy (Unión por la Patria - Corrientes)

Schiaretti, Juan (Provincias Unidas - Córdoba)

Selva, Sabrina (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Serquis, Adriana Cristina (Unión por la Patria - Río Negro)

Siley, Vanesa Raquel (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Snopek, Guillermo (Unión por la Patria - Jujuy)

Strada, Julia (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Taiana, Jorge (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Tailhade, Rodolfo (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Tepp, Caren (Unión por la Patria - Santa Fe)

Tita, Paulo Agustin (Unión por la Patria - Tierra del Fuego)

Todero, Pablo (Unión por la Patria - Neuquén)

Tolosa Paz, Victoria (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Trotta, Nicolas Alfredo (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Valdes, Eduardo Felix (Unión por la Patria - CABA)

Velazquez, M. Elena (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Volnovich, Luana (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Yasky, Hugo (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Zaracho, Natalia (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Zigaran, Maria Ines (Provincias Unidas - Jujuy)

Zulli, Christian Alejandro (Unión por la Patria - Corrientes)

Abstenciones y ausencias

Hubo tres abstenciones, correspondientes a legisladores que evitaron alinearse con alguno de los dos polos en una votación altamente tensionada. Se registraron cinco diputados ausentes, en una sesión con asistencia casi perfecta del resto del cuerpo.

Las abstenciones fueron: