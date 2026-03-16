$LIBRA: la oposición vuelve a la carga y anuncia nuevos pasos en Diputados

A las 16, los integrantes de la comisión investigadora que trabajó hasta noviembre pasado en el caso brindarán una conferencia de prensa y anunciarán los pasos a seguir. El MID de Oscar Zago cambia su postura, mientras que el PRO se mantiene firme: considera que es la justicia la que debe investigar el caso. La UCR no participará del anuncio.

Los diputados de la oposición vuelven a la carga con el caso $LIBRA . Luego de que las pericias al celular del emprendedor Mauricio Novelli revelaran que tuvo conversaciones fluidas con Javier y Karina Milei el día de la estafa, los legisladores de la oposición que integraron la comisión investigadora del caso que derivó en estafa brindarán una conferencia de prensa este lunes a las 16.15 en el Anexo de la Cámara baja para anunciar los pasos a seguir . Las opciones que barajan y la postura de los aliados.

El tiempo le dio la razón a los diputados de la oposición que, durante 3 meses, investigaron el caso $LIBRA. Es que el informe final presentado por la comisión presidida por el “lilito” Maximiliano Ferraro anticipó muchos de los datos que se conocieron el viernes , a raíz de las pericias hechas al teléfono de Novelli que se hicieron públicas.

Por caso, en aquel informe se concluyó que el Presidente “habría prestado una colaboración imprescindible para la realización de la maniobra” que derivó el fraude . Al mismo tiempo, los legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, el FIT, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica que participaron de la comisión afirmaron que “quedó acreditado que el Presidente publicó un número de contrato que no era de acceso público” que, hasta el día de la fecha, Milei sigue sin decir de dónde obtuvo ese contrato de 44 caracteres que no estaba publicado en ninguna parte.

A la vez, desde la comisión investigadora, los diputados de la oposición habían advertido: “Se refuerza la hipótesis de un vínculo previo y directo con los creadores de la criptomoneda” . Esto quedó claramente demostrado con los llamados que se conocieron minutos antes y después de la publicación del tuit de Milei promocionando la criptomoneda #LIBRA. Llamados y conversaciones telefónicas entre Novelli y los hermanos Milei, así como también entre aquel y el asesor estrella del Presidente, Santiago Caputo. Es probable que en uno de esos llamados el Presidente haya recibido el contrato que luego difundió en sus redes sociales .

Con la avalancha de pruebas y evidencia que salen a la luz, quiero volver a agradecer y reconocer a los 14/15 diputados que no renunciaron a investigar $LIBRA , y hacer una mención especial a @SabriSelva , @oagost , @MonicaFradeok , @JuanMarinoTPR , Chipi Castillo y Fernando Carbajal.…

Esos llamados ratifican, además, que el Presidente sí estaba “interiorizado” en los pormenores de la criptomoneda, no como dijo minutos después, al borrar el tuit en el que lo promocionaba .

Entre otras conclusiones, la comisión $LIBRA arrojó que si bien el Presidente afirmó –en la entrevista que le concedió a Jonatan Viale por aquellos días– que no habrían sido más de 5 argentinos los que operaron $LIBRA, los diputados de la oposición aseguraron que “Ripio informó oficialmente a la Comisión que fueron 1329 ciudadanos argentinos solamente en esa exchange”. A esto hay que añadirle otro dato que dieron a conocer los legisladores: “Los informes técnicos más recientes recibidos por la comisión indican que, en total, 114.410 billeteras virtuales perdieron con $LIBRA”.

“Por la alta gravedad institucional y la malversación de la investidura presidencial, esta comisión señala: que Javier Milei y Karina Milei tienen responsabilidad política en la sucesión de hechos vinculados a la criptomoneda $LIBRA”, rezaba el informe final, al tiempo que planteaba: “Que el Congreso de la Nación debe evaluar si el Presidente incurrió en "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”. Es decir, no cerraba la puerta a que el Poder Legislativo impulse un juicio político contra el mandatario.

Las idas y vueltas de la comisión #LIBRA

Vale recordar que la comisión tardó meses en poder funcionar. Los aliados del Gobierno, entre los que se encuentran el PRO, la UCR que conducía Rodrigo de Loredo, los “radicales con peluca”, el MID, Innovación Federal fueron clave. Por un lado, se reagruparon en nuevos interbloques para hacerse de más sillas en la comisión. Así, la comisión quedó integrada por 28 miembros: 14 a favor de que se investigue a los hermanos Milei, y 14 en contra.

Martín Menem Sesión Diputados Mariano Fuchila

Esto derivó en que, durante meses, el cuerpo haya quedado paralizado: a la hora de votar a las autoridades, el resultado era empate 14 a 14. Luego de varios intentos fallidos, los bloques opositores lograron sortear las interpretaciones –un tanto amañadas– que hacía Martín Menem del reglamento de la Cámara baja, y lograron que el pleno destrabara el asunto.

Así fue que la comisión se puso en marcha y recabó información, pese a que ningún funcionario del Ejecutivo de los que fueron convocados asistiera. Ni siquiera dijeron “presente” el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, así como tampoco Florencia Zicavo, quien fue puesta al frente de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que se creó, bajo el ala del Ministerio de Justicia, para investigar el caso.

Las opciones que baraja la oposición

A cuatro meses de conocerse aquel informe final, este lunes a las 16.15, aquellos diputados que avanzaron con la investigación, darán una conferencia de prensa y anunciarán los pasos a seguir. No serían de la partida quienes rechazaron que el Congreso investigue al mandatario. Aunque, no se descartan excepciones.

Según pudo saber Ámbito, en ese marco, los opositores apuntarán contra el fiscal de la causa, Eduardo Taiano, a quien el titular de la comisión, Ferraro, acusó de estar “al borde del encubrimiento”. Es más, el presidente de la Coalición Cívica planteó, en las últimas horas, que el fiscal debe ser apartado de la causa.

Asimismo, los diputados barajaban avanzar con la creación de una nueva comisión, que siga investigando el caso que tiene a los hermanos Milei en el centro de la escena. También, existe la posibilidad de que impulsen interpelaciones, una vez más, a funcionarios del Ejecutivo.

Maximiliano Ferraro Comisión Investigadora $LIBRA Diputados Los integrantes de la comisión investigadora volverán a poner el tema en agenda. Diputados

El año pasado, cuando estalló el caso, la oposición había impulsado interpelaciones para varios funcionarios del Ejecutivo. Entre ellos, a los por entonces ministros Luis Caputo (Economía) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia). Pero ambos se excusaron “por cuestiones de agenda”.

Quien sí se sometió a las preguntas de los diputados fue el ahora exjefe de Gabinete Guillermo Francos, quien demostró total desconocimiento en torno al caso. Es más, la comisión investigadora aludió a ese episodio en su informe final.

“De los dichos del exjefe de Gabinete Francos se desprende una falta total de control estatal y la omisión de todos los protocolos. No hubo una evaluación previa del Estado Argentino sobre $LIBRA antes de su promoción presidencial”, reza el texto.

La postura de los aliados

El dato de la jornada es que el diputado Oscar Zago, quien supo presidir el bloque de LLA, pero que luego armó rancho aparte, participará de la conferencia de prensa. Todo esto pese a que su bloque, el MID, formó parte de los 14 diputados que obraron en tándem con el oficialismo. De hecho, Zago no acompañó con su firma el informe elaborado por los 14 diputados opositores. Aun así, vale aclarar que el exlibertario había impulsado (sin éxito) la creación de una comisión bicameral que investigue el caso.

"Esto es una estafa, verdaderamente es una estafa que le hicieron a ciudadanos y empresas de distintos países. Y esto es grave", digo Zago a LN+, el lunes por la mañana, antes de la conferencia de prensa.

Desde el bloque de la UCR que conduce la cornejista Pamela Verasay no hubo respuestas ante las consultas que hizo este medio. El dato es que el también cornejista, Lisandro Nieri, que integró la comisión y se ubicó del lado de los 14 que bloquearon el avance de las investigaciones, no asistirá a la conferencia,. Cuesta imaginar un cambio de postura por parte de esa bancada.

Desde el PRO de Cristian Ritondo aseguraron: “Nuestra postura se mantiene. Es la justicia la que debe determinar si hubo o no delito y quiénes fueron los responsables. No vamos a prestarnos al circo del kirchnerismo”.

Gabriel Bornoroni y Cristian Ritondo El PRO se mantiene firme y considera que es la justicia la que debe investigar el caso. HCDN

“A ellos no les importa la verdad, solo quieren hacer un show para golpear al Gobierno. Existen y están trabajando las instancias judiciales competentes encargadas de evaluar la existencia de algún ilícito”, agregaron desde el partido amarillo, para rematar: “Pretender que el Congreso asuma un rol de tribunal inquisidor es, en el mejor de los casos, una extralimitación de funciones y, en el peor, un uso arbitrario del poder parlamentario con fines desestabilizadores y antidemocráticos”.

Al menos por estas horas, en la oposición ven alejada la posibilidad de impulsar un juicio político contra el Presidente. Es que están lejos de la mayoría que se requiere para eso. Para colmo, esa comisión sigue sin conformarse y, allí, el oficialismo junto con sus aliados tendrán las firmas para bloquear cualquier intento. De todas maneras, en la oposición prometen que el tema volverá a estar en el centro de la escena, con la intención de causarle un nuevo dolor de cabeza a Milei.