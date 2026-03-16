La OTAN se aleja de Donald Trump y rechaza intervenir en el estrecho de Ormuz

Reino Unido, Alemania e Italia descartaron participar en una operación militar mientras Trump presiona a la Organización del Tratado del Atlántico Norte para que respalde su ofensiva contra Irán.

La tensión crece en el Golfo luego de que Irán consolidara su control sobre el estrecho, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

En este escenario, el presidente estadounidense Donald Trump solicitó apoyo de otro integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), aunque este fue rechazado. Por un lado, Keir Starmer , primer ministro británico, dijo que Reino Unido " no será arrastrado a una guerra ". En la misma línea, el portavoz del gobierno alemán, Stefan Kornelius, explicó que “La OTAN no tiene nada que ver”, con el actual conflicto en Medio Oriente.

No solo los pedidos de constante alineamiento total que solicita Trump molestan a los europeos. Además, el republicano volvió a amenazar con abandonar la OTAN sino recibe cooperación en su invasión a Irán, lo que fue calificado por Kornelius como un primer paso a un futuro “muy sombrío”, para los países europeos.

“Estamos trabajando con todos nuestros aliados, incluidos nuestros socios europeos, para elaborar un plan colectivo viable que pueda restablecer la libertad de navegación en la región” , aseguró Starmer tras evaluar los bruscos cambios económicos que está trayendo la guerra en todo el mundo.

Trump, de todas formas, cargó contra sus aliados del norte al señalarlos como “quienes se benefician del estrecho” y les apuntó: “Si la respuesta es negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN”, volvió a arremeter.

Georgia Meloni, también en contra de cooperar en Ormuz

meloni trumo

La primera ministra de Italia, Georgia Meloni, también decidió que no cooperará en el estrecho de Ormuz. "Sería entrar en la guerra", dijo. La postura de Meloni llama especialmente la atención debido al apoyo que brindó en la invasión en Venezuela, durante el 3 de enero. En esta ocasión, producto de no querer ingresar al conflicto, aclaró que no brindará apoyo en Medio Oriente, aunque desistió de nombrar abiertamente a Trump. "Nuestras bases en el Golfo son mi primera preocupación", remarcó la líder conservadora.

El número de militares italianos "ha sido reducido y han quedado solo los estrictamente necesarios para que las misiones sigan funcionando", recordó Meloni. Se trata de misiones "importantes, internacionales y contra el terrorismo".

Sin embargo, "intervenir" en Ormuz "significa objetivamente dar un paso adelante", en la guerra en Medio Oriente.