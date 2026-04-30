Donald Trump atacó nuevamente a sus aliados de la OTAN y amenazó con retirar tropas de Alemania + Seguir en









Además de mostrarse visiblemente enfadado con los dichos del canciller alemán, el republicano dijo que Italia y España "no han ayudado en nada" para cooperar en el conflicto con Irán.

El presidente de EEUU volvió a verse visiblemente disconforme con el rol de la alianza militar en la guerra contra Irán.

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este jueves que analiza retirar sus tropas de Alemania, en un nuevo golpe a las relaciones entre los aliados de la OTAN. Además, no dejó margen para las especulaciones y declaró que España e Italia "no han ayudado en nada", al mismo tiempo que atacó el rol del canciller alemán, Friedrich Merz, en las negociaciones en la guerra entre Rusia y Ucrania.

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"España ha sido horrible, absolutamente horrible", declaró Trump respecto al primer país europeo que se opuso a cooperar con Washington para atacar Teherán. Respecto a Italia, que inicialmente apoyó los bombardeos en Irán, ahora se niega a brindar apoyo en la guerra. Por ello, el mandatario estadounidense reitero que "no han ayudado en nada", en lo que respecta al conflicto con el Régimen Islámico. En el inicio de las fuertes diferencias con la premier italiana Georgia Melonia,-aliada clave de Trump en Europa hasta hace unos pocos meses-, Trump se había mostrado muy decepcionado. "Pensé que tenía coraje, me equivoqué", dijo a principios de este mes.

Al mismo tiempo el magnate y político apuntó también contra su homónimo alemán, Friedrich Merz, que había declarado el lunes que Irán estaba "humillando" a los norteamericanos, además de remarcar que "no tienen estrategia", en el conflicto en Medio Oriente.

Por ello, "EEUU está estudiando y revisando la posible reducción de tropas en Alemania, con una decisión que se tomará en breve", escribió Trump. En el mismo mensaje, no ocultó su descontento con Merz. "El canciller de Alemania debería dedicar más tiempo a terminar la guerra con Rusia y Ucrania (¡donde ha sido totalmente ineficaz!), y arreglar su quebrado país, especialmente (en cuanto a la) inmigración y la energía, y menos tiempo a interferir con aquellos que se están deshaciendo de la amenaza nuclear de Irán, ¡haciendo así del mundo, incluyendo Alemania, un lugar más seguro!", añadió.

Trump aseguró que el Reino Unido hubiera cooperado en la guerra con Irán si fuera por Carlos III Al mismo tiempo que crujen las relaciones con España, Italia, Alemania e incluso con el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, Trump mantiene una muy buena relación con el rey de Inglaterra, Carlos III. El presidente de EEUU, aseguró este miércoles que si hubiera sido por la voluntad del rey, el Reino Unido habría apoyado la guerra en Irán. La afirmación del republicano se dio luego de haber recibido, esta semana, al monarca británico, en la Casa Blanca.

"El rey es fantástico. Pasamos mucho tiempo juntos. Tuvimos largas conversaciones. Hablamos también sobre este asunto (la falta de apoyo del Reino Unido en el conflicto)", reveló. En ese contexto, el presidente estadounidense fue consultado por el histórico discurso que brindó Carlos III en la Casa Blanca, en búsqueda de una reconciliación entre las partes, luego de las disputas por cómo enfrentar el conflicto con Irán. "Creo que es un representante fenomenal para su país. Creo que el pueblo del Reino Unido debería sentirse orgulloso. Me encantó su discurso de ayer", destacó Trump. Carlos III, un "gran amigo" de Trump Además de mostrarse muy conforme con el discurso del rey, al que catalogó de "gran amigo", aseguró que lo hubiera apoyado en Irán, si dependiera del soberano. "Habría actuado en consecuencia; habría seguido las sugerencias que le hicimos con respecto a Ucrania, porque, como saben, tenemos algunos desacuerdos en cuanto a Ucrania", aseguró. Sin embargo, preguntado por si su cercanía con Carlos III ayudaba a rebajar las tensiones con Starmer, Trump insistió en que el primer ministro no colaboró con Washington cuando éste le pidió ayuda en la guerra. "Cuando a uno le cae tan bien el rey de un país, eso probablemente favorece su relación con el primer ministro. Pero, en ese caso, le dije al primer ministro: ‘¿Quieren enviar un poco de ayuda?’. Y él respondió: ‘No, la enviaremos después de que ganen la guerra’. Le dije: ‘Eso no está bien'", criticó el mandatario.