Wall Street se tomó un respiro en el inicio de semana, impulsada por las acciones tecnológicas y la baja del petróleo

Las acciones en Nueva York cerraron en "verde" este lunes, luego de una fuerte caída la semana pasada. El mercado continúa monitoreando los efectos económicos de la guerra.

Wall Street rebotó este lunes , recuperándose de la fuerte caída de la semana pasada, gracias al optimismo generado por el descenso de los precios del petróleo y la suba de Nvidia , antes de su esperada conferencia sobre inteligencia artificial, que estimuló a las acciones tecnológicas en general.

En este contexto el índice Dow Jones de Industriales subió un 0,8% a 46.946,41 puntos; el S&P500 ganó un 1,1% a 6.702,18 puntos y el Nasdaq Composite se apreció un 1,2% hasta los 22.374,18 puntos

Los precios del petróleo siguen en el punto de mira , ya que el crucial estrecho de Ormuz, una vía marítima clave al sur de Irán por la que transita una quinta parte del tráfico mundial de petroleros, permanece prácticamente cerrado por Teherán, lo que restringe el flujo de energía y amenaza la economía mundial.

Aunque Estados Unidos tomó medidas para calmar los temores sobre el suministro, incluyendo la flexibilización de algunas sanciones al petróleo ruso, el crudo siguió subiendo en las últimas jornadas . Como consecuencia, los precios de la nafta, que influyen en la inflación general y son un tema central para los votantes estadounidenses, de cara a las cruciales elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026, aumentaron.

Después que el presidente Donald Trump pidiera a varios países que ayudaran a Washington a reabrir el estrecho de Ormuz, Reuters informó que algunos aliados de Estados Unidos, especialmente la mayoría de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), se mostraron reacios a prestar ayuda.

El primer mandatario declaró anteriormente al Financial Times que los países miembros de la OTAN deberían colaborar en la reapertura del estrecho, añadiendo que "sería muy perjudicial para el futuro de la OTAN" si estos países no respondieran o se negaran a ayudar a Washington.

Trump señaló específicamente a China, sugiriendo que podría cancelar una cumbre prevista con su homólogo, Xi Jinping, en abril, si Pekín no utiliza su influencia para desbloquear el estrecho. El New York Times informó que se permitió el paso de petroleros con destino a China por el estrecho, mientras que otros fueron alcanzados por proyectiles.

En esta jornada los precios del petróleo cayeron alrededor de un 3% después de que algunos buques navegaran por el crítico estrecho de Ormuz, pese a la poca colaboración de los aliados del presidente de EEUU. El director de la Agencia Internacional de Energía sugirió que se podrían liberar más reservas para frenar los crecientes costos causados por la guerra con Irán. Los futuros del Brent cayeron a u$s100,21 el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense bajó a u$s93,50.

Siete bancos centrales de países desarrollados se reúnen la próxima semana.

La elevada incertidumbre global probablemente lleven a los bancos centrales de los países desarrollados a mantener la política monetaria sin cambios. "Las reuniones de la próxima semana se centrarán en el aumento de los riesgos bilaterales", señalaron los analistas de JPMorgan, liderados por Bruce Kasman, en una nota publicada el fin de semana.

"Es probable que las previsiones actualizadas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) eleven la inflación hacia el 3% este año sin alterar la trayectoria de la inflación subyacente. Las previsiones de crecimiento se verán influenciadas por las noticias más positivas que se publiquen en el primer trimestre de 2026 (que apuntan a un 3,25% anual) y el impacto negativo de los precios de la energía. Creemos que las previsiones de crecimiento neto se revisarán ligeramente a la baja y que el votante medio seguirá anticipando un recorte de tipos en 2026", concluyeron los analistas.

Nvidia y la conferencia anual de desarrolladores

El director ejecutivo de Nvidia (+1,6%), Jensen Huang, intervendrá en la conferencia anual de desarrolladores de la compañía, que comienza el lunes, más allá del conflicto que arrasa Oriente Medio. Los inversores están ansiosos por conocer las novedades que la empresa planea lanzar para hacer frente a la creciente competencia.

Este año, Huang subirá al escenario mientras Nvidia se esfuerza por mantener su liderazgo en el campo de la IA y defenderse de sus rivales en el floreciente sector de los chips con IA. Junto con otras empresas como Advanced Micro Devices (+1,6%) e Intel (-0,02%), Nvidia ahora debe competir con gigantes tecnológicos como Google (+1,1%), que trabajan activamente para lanzar sus propios procesadores optimizados para la IA.

La aparición de la "inferencia" en la industria de la IA, es decir, la capacidad de los bots de IA para realizar tareas en nombre de los humanos, supone otro obstáculo para Nvidia. Estos modelos suelen funcionar con chips distintos a los que Nvidia produce, mientras que algunos de sus clientes, como OpenAI y Meta Platforms (+2,3%), anunciaron que podrían lanzar sus propias versiones de estos procesadores de IA. "Esperamos que Nvidia anuncie una ampliación de su cartera de IA", señalaron analistas de BofA Securities en una nota.

Acciones destacadas de Wall Street

Las acciones de 10x Genomics cayeron un 11,2% cuando ARK Invest vendiera más de 473.000 papeles a través de sus principales fondos cotizados, marcando un cambio notable en el posicionamiento de la firma sobre el fabricante de herramientas genómicas.

Salesforce Inc creció un 2,8% después que la compañía anunciara que inició una recompra de acciones de u$s25.000, la mayor de su historia. La compañía de software dijo que comenzó el prepago y la entrega inicial de aproximadamente 103 millones de acciones bajo acuerdos de recompra acelerada de acciones, celebrados el 11 de marzo con ciertas instituciones financieras.

Las acciones de SailPoint bajaron un 2,3% tras el anuncio de un acuerdo de colaboración estratégica plurianual con Amazon Web Services. La asociación establece a SailPoint como la solución preferida de gobernanza de identidad para construcciones de IA agéntica en AWS.

Science Applications International Corporation reportó resultados del cuarto trimestre que superaron las expectativas de beneficios mientras que los ingresos quedaron ligeramente por debajo de las estimaciones de los analistas, enviando las acciones un 1,2% al alza.

Alibaba Group Holding Ltd. avanzó un 1,1% luego que Bloomberg informara que la compañía está consolidando sus operaciones de inteligencia artificial en una única unidad de negocio. El gigante chino del comercio electrónico está creando una división llamada Alibaba Token Hub, que será dirigida por el director ejecutivo Eddie Wu.