La provincia de Buenos Aires lanzó un asistente virtual con inteligencia artificial para trámites y consultas

La iniciativa del Ministerio de Gobierno funcionará por WhatsApp y webchat y apunta a agilizar la atención ciudadana las 24 horas.

El Gobierno bonaerense aprobó la creación del “Asistente Virtual de Consultas y Atención Ciudadana” , una herramienta digital que utilizará inteligencia artificial para responder trámites, reclamos y consultas de los usuarios.

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La medida fue oficializada a través de la Resolución 147/2026 del Ministerio de Gobierno , publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires con la firma del ministro Carlos Bianco .

Según se establece, el nuevo sistema funcionará como canal oficial de atención ciudadana , con el objetivo de mejorar el acceso a la información pública y brindar respuestas inmediatas sobre servicios, programas y gestiones de la administración provincial.

La herramienta operará mediante WhatsApp Business con número oficial verificado y a través de webchat en sitios oficiales , lo que busca ampliar el alcance del servicio y facilitar su uso.

El desarrollo estará a cargo de la Subsecretaría de Gobierno Digital , que fue designada como autoridad de aplicación y tendrá la responsabilidad de definir protocolos técnicos, estándares de seguridad y lineamientos operativos.

El sistema fue diseñado bajo un modelo híbrido que combina procesamiento automatizado de consultas con intervención humana, lo que permitirá tanto respuestas inmediatas como derivaciones a áreas específicas cuando sea necesario.

Desde el Gobierno señalaron que la iniciativa apunta a optimizar la eficiencia administrativa, reducir tiempos de respuesta y mejorar la experiencia del usuario, en línea con el Plan Estratégico de Modernización.

Además, se convocó a los distintos organismos de la administración pública provincial a integrarse al sistema, con el objetivo de construir un ecosistema unificado de servicios digitales.

La normativa también prevé que el tratamiento de datos se realice bajo los lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales, garantizando estándares de seguridad y confidencialidad.

El asistente virtual comenzará a implementarse tras la publicación de la resolución y contará con financiamiento asignado en partidas específicas del presupuesto vigente.