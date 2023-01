La región núcleo ya perdió casi la mitad de la cosecha de soja

Las estimaciones caen semana tras semana porque cada anuncio de tormentas es una desilusión. Las últimas chances de siembra fallaron en el 75% del área por falta de lluvias.

Lluvia que no llegó

Debían llover al menos 25 mm para sembrar lo que faltaba y permitir que los cultivos más castigados sigan en carrera, sin embargo nada de eso ocurrió y los milímetros necesarios sólo se registraron en 3 de las 36 estaciones de la región. A esto se suman las altas temperaturas que ponen una alta cuota de daño, con consecuencias irreversibles en los cultivos.

Los datos son contundentes: el 75% de la soja de primera muestra un estado de entre regular y mala. El 80% de la soja de segunda esta en la misma situación. Si bien los asesores sugieren no sembrar soja luego del 15 de enero, a partir de ahora todo es riesgo del productor. Algunos lo intentarán con al expectativa de cosechar algo y otros quizá viren hacia un verdeo para la ganadería.

La provincia de Santa Fe es la más afectada por la sequía. Toda la provincia esta afectada por la falta de lluvias, por lo tanto el impacto económico allí también será difícil de superar para todo el entramado productivo. Daniel Ferrero, productor agropecuario de la zona centro de la provincia aseguró en diálogo con Ámbito que “estamos a 15 días de perder toda la soja y el maíz de segunda, y si lo perdemos los productores tamberos no vamos a tener reservas forrajeras para el resto del año. Me preocupa mucho qué vamos a hacer en los próximos meses pero esto le va a pegar a todos, no sólo al sector. Creo que el Gobierno todavía no vio el problema”.

Por ahora, los productores esperan la urgente publicación de la declaración de emergencia agropecuaria para la provincia. Vale recordar que la semana el ministro de Economía, Sergio Massa, luego de realzar anuncios para el sector confirmó que se esta trabajando en un programa que brindará beneficios para los más afectados por la sequía.