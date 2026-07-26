La UNESCO reconoció al monte Olimpo como Patrimonio Mundial: la montaña de los dioses de la Antigua Grecia + Agregar ámbito en









La montaña más alta de Grecia fue incorporada a la lista del Patrimonio Mundial por su valor natural y cultural. La decisión fue aprobada por unanimidad.

La UNESCO incorporó al monte Olimpo a la lista de Patrimonio Mundial por su importancia natural y cultural.

El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO incorporó al monte Olimpo a su lista de sitios protegidos y Grecia celebró la decisión como un logro histórico. La montaña más alta del país, considerada en la mitología griega como la morada de los dioses, fue reconocida por su riqueza natural, biodiversidad y valor cultural.

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El monte Olimpo, ubicado en el norte de Grecia, fue incorporado este domingo a la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, una decisión que el Gobierno griego calificó como un importante reconocimiento internacional. La resolución fue adoptada por unanimidad durante la reunión del Comité del Patrimonio Mundial, que se desarrolla entre el 19 y el 29 de julio en la ciudad surcoreana de Busan.

La inscripción comprende "la región ampliada del monte Olimpo", un espacio que reúne tanto valores naturales como culturales. La montaña, además de ser la más alta de Grecia, constituye una reserva natural protegida y ocupa un lugar central en la historia y la identidad del país por su estrecha relación con la mitología griega.

Tras conocerse la decisión, el primer ministro Kyriakos Mitsotakis celebró el reconocimiento a través de sus redes sociales. "A partir de hoy domingo, el mítico Olimpo se convierte en una montaña de toda la humanidad", escribió en Facebook. Luego destacó que "la inclusión del sitio en la lista del Patrimonio Mundial fue un importante logro nacional".

La montaña más alta de Grecia alberga más de 2.000 especies de plantas y una gran diversidad de fauna. Un refugio de biodiversidad con miles de especies Con una altura de 2.914 metros, el monte Olimpo es la montaña más elevada de Grecia y una de las regiones con mayor biodiversidad del continente europeo. De acuerdo con especialistas, alberga más de 2.000 especies de plantas, entre ellas decenas de especies endémicas, además de una fauna poco frecuente que convierte al área en uno de los ecosistemas más valiosos del país.

La importancia ambiental del lugar fue uno de los aspectos considerados por la Unesco al momento de aprobar su incorporación al listado. La protección internacional apunta a preservar un entorno natural único, cuya diversidad biológica ha sido objeto de estudios científicos durante décadas. La montaña donde, según la tradición, habitaban los dioses Más allá de su riqueza natural, el monte Olimpo posee un enorme significado cultural e histórico. En la mitología griega, era considerado el hogar de los doce dioses del Olimpo, encabezados por Zeus, y aparece mencionado en numerosas obras de la Antigüedad. La propia Unesco destaca que numerosos turistas visitan este centro de la mitología griega, donde Homero evocó a los doce dioses griegos y sus palacios en el monte Olimpo, convirtiéndolo en uno de los destinos más emblemáticos del patrimonio helénico. La incorporación del Olimpo coincidió con la inscripción de otros sitios al Patrimonio Mundial de la Humanidad. Entre ellos figuran las fortalezas reales del Languedoc, las playas del desembarco en Normandía, ambas en Francia, y las sabanas de Boma-Badingilo, en Sudán, que también fueron reconocidas por su valor excepcional.

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