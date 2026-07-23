La UNESCO incluyó a un antigua ciudad en Crimea en la lista de patrimonio mundial en peligro

El organismo advirtió sobre excavaciones, construcciones y traslado de artefactos en Quersoneso Táurica. Rusia rechazó la decisión y Ucrania la celebró.

La UNESCO incorporó a Quersoneso Táurica a la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro por las amenazas que enfrenta el sitio.

La UNESCO incorporó este jueves a la antigua ciudad de Quersoneso Táurica, ubicada en la península de Crimea, a la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. El organismo justificó la medida por las "graves amenazas" que enfrenta el sitio arqueológico, mientras que Ucrania respaldó la decisión y Rusia la rechazó.

Quersoneso Táurica está conformada por los restos de una ciudad fundada por los griegos dorios en el siglo V a. C. , sobre la costa del mar Negro y cerca de la actual Sebastopol. El lugar fue declarado Patrimonio Mundial en 2013, pocos meses antes de que Rusia tomara el control de la península de Crimea en 2014.

Según explicó la UNESCO, la decisión de incluir el sitio en la lista de patrimonio en peligro responde a la información reunida durante los últimos años. "La información disponible, corroborada por imágenes satelitales, indica que el sitio habría sido afectado por excavaciones no autorizadas, construcciones de gran envergadura y el desplazamiento de artefactos" , señaló el organismo.

Durante la reunión del Comité del Patrimonio Mundial realizada en Busan, Corea del Sur , los integrantes concluyeron que el lugar enfrenta una "pérdida significativa de autenticidad e integridad" , producto de nuevas construcciones y amplias excavaciones arqueológicas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sibiga , celebró la resolución adoptada por la UNESCO y sostuvo que el sitio continúa deteriorándose bajo control ruso.

La antigua ciudad de Quersoneso Táurica fue declarada Patrimonio Mundial en 2013, antes de la anexión rusa de Crimea.

"Acogemos con satisfacción esta decisión", expresó el funcionario. Además, afirmó: "El bien, situado en la Crimea ucraniana, temporalmente ocupada por Rusia, está constantemente amenazado y sufre daños y destrucción por parte de las autoridades de ocupación rusas".

La respuesta de Moscú no tardó en llegar. El representante ruso ante el organismo, Rinat Alyautdinov, aseguró que su país no reconoce la decisión adoptada por el comité y defendió la gestión realizada sobre el patrimonio cultural de la zona.

El funcionario afirmó que Rusia hace "todo lo posible para preservar" el sitio y sostuvo que "la principal amenaza que pesa hoy" sobre él "proviene de los constantes ataques terroristas de las fuerzas armadas ucranianas".

Ucrania celebró la decisión de la UNESCO, mientras que Rusia rechazó la resolución y cuestionó sus fundamentos. Código Espagueti

Otros sitios ucranianos continúan en la lista de riesgo

Además de Quersoneso Táurica, la Unesco decidió mantener en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro otros tres sitios ubicados en Ucrania: la catedral de Santa Sofía y los edificios monásticos de Kiev, el centro histórico de Leópolis (Lviv) y el centro histórico de Odesa.

El patrimonio cultural ucraniano sufrió importantes daños desde el comienzo de la invasión rusa en 2022. Entre los casos más recientes figura la Catedral de la Dormición, en Kiev, alcanzada por un ataque aéreo ruso en junio y también reconocida como Patrimonio Mundial.

Con esta nueva incorporación, la Unesco volvió a advertir sobre el impacto que el conflicto entre Rusia y Ucrania tiene sobre bienes históricos y culturales considerados de valor universal, en medio de una guerra que continúa afectando tanto a la población como al patrimonio de la región.