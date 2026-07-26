Efecto Mundial 2026: así quedó el top 5 de los futbolistas argentinos más valiosos

Los integrantes de la Albiceleste pudieron incrementar su valor tras su participación en la Copa del Mundo, donde terminaron como subcampeones.

El Mundial 2026 coronó a España como campeona del fútbol de selecciones en todo el planeta y Argentina se quedó con el segundo lugar. Si bien fue un golpe duro para el grupo que buscaba defender la corona obtenida en Qatar, individualmente varios jugadores pueden sacar un aspecto positivo .

Muchos integrantes de la Albiceleste resultaron beneficiados por su rendimiento en la Copa del Mundo. Su buen nivel durante la competencia les permitió aumentar su tasación , con la exigencia para sus pretendientes de abonar enormes sumas para hacerse con sus pases.

Entre los 26 convocados de Lionel Scaloni al Mundial 2026, hay cinco con capacidad de elevar su cotización. La cifra funciona como referencia por rendimiento y potencial , utilizada de piso en la negociación de una posible venta.

La Araña resultó el más beneficiado por su actuación en la Copa del Mundo. Lejos de la imagen demostrada en Qatar, su agónico gol a Suiza fue clave para el ingreso de la Selección argentina a semifinales.

Luego del Mundial, el valor de su ficha aumentó casi u$s23 millones y actualmente se sitúa en u$s137,3 millones, aunque el dueño de su ficha, Atlético Madrid, advirtió su salida únicamente por la cláusula de rescisión sin intenciones de negociación. Esto altera seriamente el panorama, ya que la misma es de u$s568,6 millones.

Enzo Fernández

El astro del Chelsea tuvo una Copa del Mundo con altibajos: la roja en la final ante España no opaca su gol agónico a Egipto ni el golazo para empatar el partido ante Inglaterra. Si bien existen rumores de salida ante intereses del Manchester City o Real Madrid, se espera su continuidad en el club londinense una temporada más.

Para iniciar negociaciones, su valor pasó de u$s102 millones a u$s113,7 millones. A diferencia de Julián Álvarez, carece de cláusula de rescisión por las normativas de la Premier League. Así, la institución interesada en adquirir su pase deberá hablar directamente con el equipo de Londres.

Cristian Romero

Uno de los mejores defensores de la Copa del Mundo sacó ventaja de su enorme rendimiento en el certamen para aumentar u$s5,5 millones su valor. El zaguero de la Albiceleste, con aportes en defensa y ataque mediante goles importantes, está cerca de abandonar Tottenham.

En los Spurs consiguió títulos, hecho infrecuente en el equipo de Londres, con un ciclo considerado cumplido. Los ingleses saben la necesidad de superar la tasación actual de u$s56,8 millones para evaluar su venta, mientras varios clubes de primer nivel muestran interés en sus servicios.

Lisandro Martínez

Elegido en el once ideal del Mundial 2026 elaborado por la FIFA, el ex Defensa y Justicia descarta una salida de Manchester United. Para alegría de los Red Devils, su enorme nivel en la competencia elevó su ficha alrededor de u$s5,5 millones, favoreciendo una potencial transferencia o su permanencia en el plantel.

La institución interesada en Licha deberá negociar a partir de los u$s45 millones. Al igual que Romero y Enzo Fernández, las normativas contractuales de la Premier League prescinden de cláusula de rescisión, exigiendo sentarse a discutir con el club de Manchester.

Thiago Almada

Tras una temporada con pocos minutos en Atlético Madrid, su salida del club resulta casi un hecho. Si bien el valor de su ficha creció unos u$s5,5 millones por su participación en la Copa del Mundo, los españoles buscan recuperar parte de la inversión realizada para adquirirlo, fijada en u$s45 millones.

Su valor actual se sitúa en u$s27 millones, pero Flamengo ofreció u$s34 millones por el 80%, opción bien recibida en el Atleti. La movida le permitirá aprovechar un buen rendimiento en Brasil para retornar a Europa, cerrando un negocio favorable sobre la inversión hecha por el ex Vélez.