Larreta anticipó equipo y ejes de plan que aplicaría si llega a la Rosada en 2023

"Tenemos un plan de desarrollo productivo para la Argentina que se viene. Primero hay que bajar la inflación y eliminar los obstáculos que frenan el sector productivo, para duplicar las exportaciones y generar más trabajo. La generación del 23 es la que va a cambiar la historia", escribió Larreta en su cuenta de Twitter. Luego, se difundieron los "lineamientos" del plan sosteniendo que "Argentina tiene que volver a crecer. Para eso, primero debemos bajar la inflación. Segundo, debemos remover los obstáculos y aumentar la previsibilidad para la producción. Así podremos crear trabajo privado y duplicar las exportaciones en seis a ocho años".

Para Larreta, "los sectores estratégicos para generar trabajo y exportaciones son la agroindustria y la biotecnología, la energía y la bioenergía, la minería, el turismo, los servicios basados en conocimiento y la industria manufacturera".

El Jefe porteño considera como ejes de su plan de desarrollo productivo a la inserción internacional; la incorporación de tecnología de punta para mejorar la conectividad, proveer financiamiento, resolver temas de propiedad intelectual (por ejemplo: ley de semillas para el campo); la simplificación y desregulación: sacarle a quienes producen el enorme peso de los trámites del sector público y avanzar a un Estado digital y la integración del proceso educativo a los requerimientos productivos del siglo XXI.

"Argentina no crea empleo privado desde hace diez años. El empleo público no sustituye al privado porque se financia con impuestos. No habrá sustentabilidad social de ningún programa si no logra generar empleo privado en base a crecimiento y reglas laborales pro-empleo", remarca el plan que también señala que "no habrá programa económico sustentable sin crecimiento sostenido de las ventas externas. La restricción no es externa sino interna: no es que no tenemos capacidad de generar divisas, sino que somos incapaces de retenerlos voluntariamente, derivando en restricciones cambiarias (cepos) que retroalimentan la desconfianza".