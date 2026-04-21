A un año de la muerte del papa Francisco: los actos, misas y homenajes que se realizarán en memoria de Jorge Bergoglio

Luján y Flores serán los epicentros de las celebraciones, que incluirán misas, caravanas y actividades en distintas ciudades de Argentina y en Roma.

Fieles participarán de misas y homenajes a un año del fallecimiento del papa Francisco en distintos puntos del país.

A un año del fallecimiento del papa Francisco , la Iglesia Católica organizará este martes una serie de misas, caravanas y actos conmemorativos en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y del país, en una jornada que buscará recordar su legado espiritual y renovar su mensaje pastoral.

La ciudad de Luján fue elegida como sede central de la conmemoración, en línea con el objetivo de “renovar el compromiso misionero” que caracterizó el pontificado de Jorge Bergoglio durante sus 12 años al frente de la Iglesia desde el Vaticano.

En ese marco, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) celebrará una misa este martes a las 17 en la Basílica de Luján . La ceremonia será presidida por el monseñor Marcelo Colombo y tendrá como lema “memoria agradecida” y “compromiso misionero”.

Del encuentro participarán todos los miembros del episcopado argentino, junto a las autoridades de la Comisión Ejecutiva de la CEA: el cardenal Ángel Rossi, el monseñor César Fernández y el monseñor Raúl Pizarro.

“La convocatoria busca reunir al Pueblo de Dios en un gesto de fe, gratitud y esperanza, recordando el legado espiritual del Papa Francisco y su llamado permanente a una Iglesia cercana, misionera y comprometida con los más necesitados” , indicaron desde la Conferencia Episcopal en un comunicado difundido esta mañana.

La Basílica de Luján será el escenario central de la conmemoración organizada por la Iglesia Católica.

Flores, un recuerdo íntimo en el barrio de su vocación

En la ciudad de Buenos Aires, el arzobispo Jorge García Cuerva encabezará una misa homenaje el martes a las 20 en la Basílica de San José de Flores, un lugar clave en la historia personal del pontífice, ya que allí nació su vocación religiosa.

García Cuerva mantuvo un vínculo estrecho con Bergoglio, basado en la confianza personal y la afinidad pastoral. Su pensamiento, tanto en lo religioso como en lo social, estuvo profundamente alineado con la mirada del papa, especialmente en la preocupación por los sectores más vulnerables.

papa francisco garcía cuerva El arzobispo Jorge García Cuerva encabezará una misa en la Basílica de San José de Flores, lugar clave en la vida del pontífice.

El propio Francisco lo eligió como uno de sus hombres de mayor confianza y lo designó arzobispo de Buenos Aires en 2023. Desde entonces, su figura fue asociada a la continuidad de una Iglesia cercana a los más humildes y comprometida con la justicia social, en sintonía con su experiencia como ‘cura villero’.

Celebraciones en el interior del país y homenajes en Roma

Las actividades conmemorativas no se limitarán a Buenos Aires. En la provincia de San Juan, la Catedral local organizó una semana completa de propuestas que incluyen una misa especial este martes 21, además de espacios de oración, reflexión y acciones comunitarias impulsadas por el Padre Riveros.

En Rosario, distintas parroquias también realizarán celebraciones litúrgicas en simultáneo para recordar el primer aniversario de la muerte del pontífice.

En el plano internacional, los homenajes tendrán su punto central en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, donde descansan los restos de Francisco. Allí se llevará a cabo el rezo del rosario y una misa especial presidida por referentes cercanos al papa, entre ellos el sacerdote argentino Guillermo Karcher.

Un documental que reconstruye su historia

En paralelo a los actos oficiales, el aniversario motivó el relanzamiento del documental El camino del Ángel, dirigido por la periodista Nunzia Locatelli y producido por Sidera Media, que recorre la vida de Bergoglio desde sus orígenes hasta su llegada al Vaticano.

papa francisco misa rio de janeiro.jpg

El filme reúne testimonios familiares y periodísticos, e incluye el episodio del naufragio del Principessa Mafalda, que marcó la historia de su familia. También repasa su infancia en el barrio de Flores, su paso por la escuela técnica y el surgimiento de su vocación religiosa en la Basílica de San José de Flores.

Amigos de juventud como Oscar Crespo, Francisco Spinoso y Alberto D’Arezzo aportan recuerdos sobre su adolescencia, mientras que los sacerdotes José María Di Paola y José María De Vedia destacan su trabajo pastoral en Buenos Aires. El rabino Abraham Skorka, por su parte, subraya su compromiso con el diálogo interreligioso.