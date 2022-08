Larreta intenta aplacar crisis de JxC y redobla críticas al Gobierno

Por otro lado, Horacio Rodríguez Larreta esperó el dato del índice de inflación para salir de punta contra el Gobierno y en un hilo de Twitter comenzó con un cartel "¿La inflación es para siempre?".

Luego subió datos sobre la inflación en Israel, un modelo en el cual se interesó el jefe porteño, quien viajó para conocer ese proceso. "Que no te digan que no se puede" escribió Larreta y que "pueden cambiar los nombres y pueden cambiar algunas medidas superficiales, pero mientras el Gobierno siga improvisando e intentando gobernar sin un plan, el resultado va a ser el mismo: más inflación y más pobreza".

Continuó entonces sosteniendo que "no tenemos que resignarnos. Se puede bajar la inflación. Ya lo demostraron la mayoría de los países del mundo.".

Contó entonces el viaje a Israel que bajó su inflación del 486% al 16% en dos años y aseguró que “eso necesitamos los argentinos. Un plan que no se trate de personas, sino de ideas y medidas concretas pensadas para atacar la raíz de los problemas y resolverlos para siempre" y que "en ese plan estamos trabajando en Juntos por el Cambio".

En otro sentido, el Jefe de Gobierno porteño que hoy espera encontrar coincidencias en lacomida que prepara el PRO, arrancó la jornada con actividades de campaña en las que no pudo eludir hablar de las provocaciones de Carrió para asegurar, de todos modos, que nada cambiaría por la interferencia, en JxC.

Alianzas

También le dedicó tiempo a una radio de Entre Ríos para comentar un plan productivo que está elaborando con Rogelio Frigerio según comento. Algo sugestivo tratándose del exministro apuntado por la líder de la Coalición Cívica en su catarata de acusaciones de los últimos días. “Con Rogelio estamos trabajando en un plan para la provincia”, comentó Larreta a la audiencia entrerriana.

“Me entusiasma tanto el plan que estamos desarrollando con Rogelio para Entre Ríos” reforzó Larreta acerca de su sintonía con Frigerio y de esa manera reflejó que elude las consideraciones de la líder de la Coalición Cívica.

Como sea, Larreta ayer le dedicó tiempo a consolidar su estrategia para su mayor aspiración.

Larreta estuvo en La Plata y en Quilmes y estará el fin de semana en Olavarría, en una movida que busca sostener el apoyo de intendentes para sus expectativas de 2023 y a la vez promocionar la candidatura de Diego Santilli en la provincia.. En la Capital bonaerense el jefe porteño estuvo con Julio Garro.

Durante el paseo de ayer, Larreta, aseguró que "la unidad de Juntos por el Cambio está fuera de discusión" y repitió que en la alianza que integra están armando un "plan para sacar a la Argentina adelante".

Sobre el pedido de Carrió de imponer "reglas decentes" en Juntos por el Cambio, el jefe de Gobierno porteño dijo que "tengo muy buena relación con ella y eso no cambia más allá de tener un desacuerdo con algo que ella haya dicho”. El jefe de Gobierno porteño remarcó que "la unidad de JxC está fuera de discusión. Estamos entre todos para elaborar un plan para cada provincia que vamos a gobernar, un plan para sacar a la Argentina adelante".

Sobre la recorrida, Larreta contó que los vecinos "están preocupados por la inseguridad" y consideró "importantísimo escuchar en cada ciudad a donde voy la opinión de la gente".

Garro dijo que "hoy la seguridad sigue siendo una gran preocupación" y que "hemos logrado empezar a articular y tener un buen vínculo con la provincia para abordar esta problemática".

Almuerzo

La cúpula del PRO tiene previsto almorzar hoy en el barrio porteño de San Telmo, en una cita que es habitual pero que llevará frescas aún las acusaciones de Carrió a distintos referentes de la Coalición. El tema se verá en la mesa en la que se espera no solamente la presencia de Larreta, sino también de Mauricio Macri, quien no resultó agredido por su aliada política. Además participarían Santilli, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo. "Estoy diciendo verdades antes de tiempo para que haya un gobierno decente de JxC el año que viene. Y si no, no cuenten conmigo...", es solo una de las frases que agitó la puja en la oposición.