Insólito: la historia viral de una mujer que se casó con ella misma y ahora quiere divorciarse







La historia viral de una influencer que apostó por el amor propio con un casamiento simbólico y ahora sorprende con su decisión de separarse.

Carey, la influencer británica, celebró una boda viral consigo misma en 2024 y ahora busca un “divorcio simbólico” tras un año de compromiso. Pixabay

El mundo digital suele amplificar historias curiosas, pero algunas superan cualquier guion de ficción. Una influencer británica protagonizó un caso viral que generó sorpresa y debate global, demostrando que la vida personal y las redes sociales pueden entrelazarse de formas inesperadas.

La protagonista decidió dar un paso que desafió las normas más tradicionales del matrimonio. Sin embargo, un año después, su experiencia tomó un rumbo opuesto al esperado, dejando en evidencia las complejidades emocionales que incluso los actos más simbólicos pueden traer.

ABSMQ7QUQVHRXAYFFU6ERJ6FMM La insólita y viral boda de una mujer consigo misma da un giro inesperado cuando anuncia su intención de terminar con el singular compromiso. Carey: la influencer que decidió casarse con ella misma En octubre de 2024, Carey, modelo e influencer londinense de 36 años, capturó la atención internacional al realizar una ceremonia de auto-matrimonio. Su objetivo fue enviar un mensaje contundente de independencia, amor propio y empoderamiento, afirmando que una mujer no necesita pareja para sentirse plena o validada.

El evento, que se volvió rápidamente viral, no fue un simple acto extravagante. Formó parte del movimiento conocido como “sologamia”, donde personas deciden sellar un compromiso simbólico consigo mismas. Para Carey, significaba priorizar el autocuidado y rechazar las expectativas sociales de uniones convencionales.

Sin embargo, la experiencia no cumplió las expectativas. Aunque el inicio estuvo lleno de celebraciones y mensajes de apoyo, la soledad comenzó a instalarse. La presión por sostener una imagen de independencia absoluta en redes sociales añadió un peso emocional que se volvió difícil de manejar.

Con el tiempo, la influencer recurrió a terapia para fortalecer su vínculo personal, pero el proceso reveló que las reglas autoimpuestas y la constante autoevaluación terminaron por generar un desgaste emocional profundo. Un año después de la viral ceremonia: el divorcio En 2025, Carey sorprendió nuevamente al anunciar que buscaba un “divorcio simbólico” de sí misma. La decisión representó un intento de liberarse de la presión que había acumulado y de permitir que su crecimiento personal siguiera un rumbo más flexible. La noticia generó reacciones encontradas. Mientras algunos celebraron su honestidad y valentía para admitir el cambio, otros criticaron la seriedad del compromiso inicial. Pese a las opiniones divididas, Carey sostuvo que tanto su matrimonio como su divorcio fueron etapas esenciales para comprender la verdadera naturaleza del amor propio.

