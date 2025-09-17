6 actitudes que te hacen irresistible donde sea que estés, según la psicología

La psicología dice que estos gestos tienen la capacidad de hacer que seas magnético y tu energía sea irresistible en todos lados.

Existen ciertos comportamientos que, de manera casi universal, resultan más agradables y atractivos que otros. Llama la atención cómo parece existir un acuerdo no hablado y colectivo que determina qué actitudes hacen que alguien sea visto como simpático e irresistible, y cuáles, en cambio, generan el efecto opuesto.

Desde la psicología, se señala que las actitudes que vuelven a una persona magnética están estrechamente vinculadas con la confianza en sí misma y la seguridad personal , cualidades que inspiran interés y generan una conexión inmediata con los demás.

Todd Pezzuti , profesor asociado de Marketing en la Universidad Adolfo Ibáñez, se interesó por el c oncepto de lo que es ser "genial" durante su doctorado en la Universidad de California. Se preguntaba cómo la influencia social podía dar forma al pensamiento colectivo.

En un trabajo publicado en la Journal of Experimental Psychology , señaló que algunos asocian lo genial con la confianza y la competencia, otros con la rebeldía y algunos lo reducen a ser simplemente “agradable”. Para poner a prueba estas percepciones, junto a su equipo entrevistó a más de 6.000 personas en 12 países , entre ellos Turquía, Nigeria y Corea del Sur, con el objetivo de obtener una mirada amplia y diversa del fenómeno .

En el estudio, se les pidió a los participantes que identificaran a cuatro personas: una genial, otra no genial, una buena y otra no buena. Luego respondieron un cuestionario sobre 15 atributos. Los resultados mostraron que las “buenas personas” se vinculaban con valores como conformismo, tradición, calidez y rebeldía, mientras que las consideradas geniales compartían seis rasgos comunes en todas las edades, géneros y culturas.

Ser extrovertido

Las personas extrovertidas se destacan por su energía social: disfrutan de las interacciones, buscan compartir con otros y suelen contagiar su entusiasmo. Son percibidas como accesibles, alegres y capaces de animar cualquier situación.

Desde la psicología, la extroversión está asociada con la facilidad para establecer vínculos y generar confianza en contextos diversos. Este rasgo hace que resulten magnéticos, porque transmiten seguridad y buena predisposición hacia los demás.

Ser hedonista

El hedonismo implica priorizar el disfrute de la vida. Una persona hedonista sabe aprovechar los placeres cotidianos, desde un buen momento con amigos hasta una experiencia única, lo que genera atracción hacia su forma de vivir.

Lejos de verse como irresponsables, quienes integran el disfrute con responsabilidad suelen contagiar optimismo y mostrar que la vida no es solo deber, sino también gozar de cada momento. Esa actitud positiva refuerza la idea de ser irresistibles.

Ser poderoso

La percepción de poder no se refiere únicamente a tener autoridad, sino a la capacidad de influir en otros y generar impacto. Una persona poderosa transmite liderazgo, confianza y la sensación de que puede manejar situaciones difíciles.

Este atributo también conecta con la autosuficiencia: alguien que sabe lo que quiere y hacia dónde va. Esa determinación genera admiración y respeto, convirtiéndolos en referentes dentro de su entorno.

Ser aventurero

El espíritu aventurero refleja curiosidad y deseo de explorar lo nuevo, ya sea en viajes, experiencias o ideas. Una persona aventurera invita a salir de la rutina y a ampliar horizontes.

Este rasgo está vinculado con la valentía: quienes lo poseen no temen al cambio ni a lo desconocido. Por eso, son percibidos como inspiradores y atractivos, porque motivan a otros a animarse también.

Ser abierto

La apertura implica estar dispuesto a escuchar, comprender y aceptar distintas perspectivas. Una persona abierta no se limita a lo que conoce, sino que busca aprender de lo diverso.

Este atributo refuerza la empatía y la tolerancia, dos cualidades muy valoradas en un mundo cada vez más plural. Alguien abierto se convierte en un puente entre culturas, ideas y personas.

Ser autónomo

La autonomía habla de independencia y capacidad de tomar decisiones propias sin depender de la validación externa. Una persona autónoma muestra seguridad y claridad en sus elecciones.

Este rasgo transmite autenticidad: no se dejan arrastrar por la presión social, sino que construyen su propio camino. Esa libertad personal los vuelve inspiradores y magnéticos.