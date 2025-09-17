¿A la mañana o a la noche? Esta es la mejor hora para bañarse, según la ciencia







Un estudio académico reveló cuál es el momento ideal del día para ducharse y qué impacto tiene sobre la salud cotidiana.

La ciencia confirmó cual es el mejor horario para bañarse.

A todo el mundo le pasa en algún momento que se pone a debatir con familiares o amigos sobre cual es el mejor horario para bañarse. Con respecto a ese tema, hay quienes prefieren empezar el día con agua fresca, mientras que otros optan por terminar el día con una ducha relajante.

Sin embargo, la ciencia ya analizó este hábito y consiguieron una respuesta. Ahora, desde una universidad británica surgió un dato muy importante que explica bien cuál es el horario que más beneficios trae al cuerpo y por qué conviene adoptarlo.

ducha.jpg

La respuesta oficial: según una especialista, este es el mejor horario para bañarse Después de un detallado análisis, una microbióloga de la Universidad de Leicester explicó que la ducha matutina es la más recomendable. Su argumento se basa en todos los procesos naturales del cuerpo durante la noche: transpiración, eliminación de células muertas y acumulación de bacterias sobre la piel y las sábanas.

Al levantarse, un baño ayuda a limpiar todos esos residuos, reduce el riesgo de mal olor corporal durante el día y además te deja una sensación de limpieza más duradera a lo largo del día. Otro beneficio es que también interrumpe la actividad de las bacterias que se alimentan del sudor y que son justamente las que generan los compuestos responsables del olor desagradable.

La especialista agregó que la efectividad del baño va a depender en gran parte del estado del entorno doméstico. Por ejemplo, si la ropa de cama no se cambia al menos una vez por semana, la acumulación de microorganismos y células muertas puede contrarrestar los efectos de la ducha y hasta intensificar problemas respiratorios como alergias o asma. Aunque muchas personas disfrutan de bañarse a la noche, los estudios científicos dicen que la mejor manera de mantenerse limpio es con el agua de la mañana. De todas formas, para intensificar este hábito se puede mantener la limpieza del dormitorio y cambiar las sábanas más seguido.

Temas Ciencia