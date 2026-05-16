Dos tenistas argentinos llegan a finales: Horacio Zeballos va por el Masters 1000 de Roma y Juan Manuel Cerúndolo por Bordeaux + Agregar ámbito en









El marplatense y Granollers superaron en tres sets a Mektic y Krajicek en el Foro Itálico, donde ya ganaron en 2020 y 2024. El zurdo porteño aplastó al local Halys sin ceder sets y se garantizó además el mejor ranking de su carrera al escalar al menos hasta el puesto 64 del mundo.

Juan Manuel Cerúndolo y Horacio Zeballos y Marcel Granollers﻿ ganaron con épica y contundencia y avanzan en Europa.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers ratificaron su jerarquía este sábado en Roma al superar al croata Nikola Mektic y al estadounidense Austin Krajicek en el súper tie-break para instalarse en la final del Masters 1000 italiano. En en el ATP 175 de Bordeaux, Francia, el argentino Juan Manuel Cerúndolo le ganó al local Quentin Halys y avanzó a la final del domingo.

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La victoria del dúo Zeballos-Granollers, que llegó después de una batalla de más de dos horas con interrupciones por lluvia, confirma que la dupla hispanoargentina es uno de los binomios más fiables del circuito en tierra batida y que el Foro Itálico sigue siendo su escenario favorito. A sus 41 años, el zurdo marplatense continúa compitiendo al más alto nivel con una lectura táctica y una experiencia que siguen siendo armas determinantes en el circuito ATP.

El partido tuvo todos los condimentos de una semifinal de élite. La lluvia en Roma obligó a detener el juego en dos ocasiones y alteró el ritmo de ambos equipos, sumando un componente mental decisivo al encuentro. Pero en ese escenario apareció la experiencia de Zeballos y Granollers: con mayor solidez en los momentos determinantes, quebraron en el tramo final del segundo set para forzar el súper desempate y allí fueron ampliamente superiores, dominando de principio a fin para cerrarlo con un contundente 10-2. La remontada después de perder un primer set en un tie-break larguísimo —que terminó 12-10— habla de la capacidad de la pareja para no derrumbarse ante la adversidad.

En simultáneo, Juan Manuel Cerúndolo prolongó su buen momento en el ATP 175 de Bordeaux: derrotó al local Quentin Halys por 6-2 y 6-4 y sacó boleto para la final del domingo. La victoria no solo lo coloca a las puertas de su duodécimo título en el circuito Challenger, sino que además le garantiza el mejor ranking ATP de su carrera. El zurdo de 24 años, que llegó al torneo ubicado en el puesto 72 del mundo, escalará al menos hasta el casillero 64°, y en caso de coronarse quedará cerca del Top 50, una frontera que hasta hace poco parecía lejana.

Dos finales con historia: Roma vuelve a premiar a Zeballos y Cerúndolo muestra madurez de campeón En el Foro Itálico, donde ya levantaron el trofeo en 2020 y 2024, Zeballos y Granollers ahora irán en busca de su tercer título en Roma ante los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, séptimos preclasificados del torneo, que eliminaron a Christian Harrison y Neal Skupski por 7-6 (9), 3-6 y 10-6. El factor cancha jugará en contra de la dupla hispanoargentina —el público italiano empujará a Bolelli y Vavassori con una intensidad que el Foro Itálico solo reserva para las grandes ocasiones—, pero la historia en este torneo es un argumento poderoso a favor de los experimentados finalistas. Yahoo!

En el caso de Cerúndolo, la semana en Bordeaux exhibe una versión madura, agresiva y consistente: no cedió sets en ningún partido y al día anterior al duelo ante Halys había disputado dos encuentros en una misma jornada tras las suspensiones por lluvia, saliendo airoso de ambos sin mostrar desgaste. El dato estadístico que resume su dominio es contundente: ganó 24 de los 26 puntos disputados con su primer servicio. Del otro lado de la red en la final estará el belga Raphael Collignon (68°), otro jugador en ascenso que también llega con confianza. Si el sábado fue el día de las semifinales argentinas, el domingo puede ser el de las coronaciones.