A poca distancia de la Casa Blanca, con una cancha de básquet y una casa propia para la piscina: así es la mega mansión que compró Mark Zuckerberg en 2025







El fundador del universo Meta adquirió una super mansión en el mismo barrio en el que se ubica la residencia oficial.

La nueva mansión de Mark Zuckerberg ubicada en Washington D.C.

En 2025, el creador y CEO de Meta, Mark Zuckerberg, adquirió una nueva propiedad para él y su familia. La imponente mansión se encuentra en Washington D.C., a solo 15 minutos de la Casa Blanca, la residencia presidencial de los Estados Unidos. La cercanía no pasó desapercibida y despertó curiosidad en la prensa local.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con medios como The Post, la decisión estaría motivada por el interés de Zuckerberg en acercarse a los círculos de poder político y mantener una mayor influencia en las discusiones que afectan directamente a su empresa. De esta forma, el fundador de Facebook no solo asegura un nuevo hogar para su familia, sino también una posición estratégica en la capital estadounidense.

casa zuckerberg Reprodução/Robert Gurney Architect FAIA Cómo es la mansión del creador de Facebook en DC La casa fue diseñada por Robert M. Gurney, un reconocido arquitecto estadounidense. La estructura previa fue demolida en su totalidad para construir sobre el terreno una mansión moderna con características que se alinean con el estilo que tiene el barrio. Ocupa más de 1000 metros cuadrados.

Dentro de la mansión hay cinco habitaciones, siete baños y una cocina. Afuera, se encuentran la cancha de básquet y una casa para la piscina. Sin duda alguna una propiedad que se destaca por sus grandes lujos.

La propiedad une tres bloques que se conectan a través de pasarelas de vidrio. Esto combina una estética bastante contemporánea con elementos que le dan el toque clásico, como las paredes de ladrillo, las ventanas de acero y las tres grandes chimeneas que posee.

Está ubicada en el barrio Woodland Normanstone, una de las locaciones más caras de Washington. Cuánto vale la propiedad de Mark Zuckerberg Zuckerberg adquirió esta propiedad en 2025 por un valor de 23 millones de dólares, una cifra que llamó la atención no solo por el monto, sino también porque fue pagada en efectivo por él y su esposa, la médica Priscilla Chan. Este detalle refleja la enorme liquidez y capacidad financiera del fundador de Meta, quien ya posee un extenso portafolio inmobiliario en diferentes partes de Estados Unidos. La compra se suma a otras propiedades de lujo que el matrimonio ha ido acumulando en los últimos años, consolidando su estilo de vida privilegiado y, al mismo tiempo, reforzando la estrategia de Zuckerberg de ubicarse en lugares clave, tanto por razones personales como profesionales.

Temas mansion