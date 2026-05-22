El pueblito de Buenos Aires de solo 300 habitantes que es la mejor opción para desconectarse por completo

Una alternativa ideal para una escapada. Un destino con fuerte tradición y una calma especial para desconectarse.

En los últimos años, el turismo rural comenzó a crecer con fuerza en la provincia de Buenos Aires . Cada vez más personas buscan escapadas cortas para descansar del ritmo acelerado de las grandes ciudades y reconectarse con la tranquilidad, la naturaleza y las tradiciones de los pequeños pueblos bonaerenses.

Lejos del ruido, del tránsito y de las largas filas, muchos de estos destinos conservan todavía su esencia original: calles tranquilas, almacenes históricos, estaciones ferroviarias antiguas y grandes espacios verdes que invitan a bajar un cambio. Además, suelen ofrece r propuestas gastronómicas caseras y rincones llenos de historia que sorprenden a quienes los visitan por primera vez.

Entre esas alternativas aparece Las Armas, un pequeño pueblo de apenas 300 habitantes que se convirtió en una opción ideal para quienes quieren desconectarse por completo durante un fin de semana y disfrutar de la calma típica del interior bonaerense.

Dónde se ubica Las Armas

Las Armas se encuentra en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Maipú. Está ubicado sobre la Ruta Provincial 2, uno de los caminos más utilizados para viajar hacia la Costa Atlántica, lo que facilita mucho el acceso desde distintos puntos del territorio bonaerense.

El pueblo está rodeado de campos, arboledas y paisajes rurales típicos de la región. Además, se encuentra relativamente cerca de localidades como Maipú, General Guido y Dolores, ubicadas aproximadamente a 40 kilómetros de distancia.

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la distancia ronda los 300 kilómetros, por lo que el viaje puede realizarse en alrededor de tres horas y media en auto, dependiendo del tránsito. Esa cercanía lo convierte en un destino muy elegido para escapadas de fin de semana largas o viajes cortos improvisados.

Qué se puede hacer en Las Armas

Uno de los principales atractivos de Las Armas es justamente su tranquilidad. El pueblo invita a caminar sin apuro, recorrer sus calles arboladas y disfrutar del silencio característico de las pequeñas localidades rurales. Para muchos visitantes, esa calma es el mayor lujo.

Entre los lugares más destacados aparece su antigua estación ferroviaria, un punto histórico que refleja el origen y el crecimiento del pueblo alrededor del tren. También se pueden observar construcciones tradicionales de principios del siglo XX y espacios verdes ideales para descansar, tomar mate o pasar una tarde al aire libre.

La zona además es elegida por quienes disfrutan del turismo de naturaleza. Los alrededores rurales permiten realizar caminatas, fotografía de paisajes y actividades vinculadas al campo. Los atardeceres suelen ser uno de los momentos más valorados por los visitantes, gracias a la amplitud del paisaje bonaerense y el entorno completamente natural.

Estación Las Armas Su estación de tren sigue funcionando, es parte del recorrido Constitución-Mar del Plata. Imagen: Marcelo Greco/Youtube

En cuanto a la gastronomía, el pueblo mantiene la clásica tradición de bodegones y restaurantes de comida casera. Allí se destacan platos típicos como asados, pastas artesanales, empanadas y postres tradicionales, ideales para completar una experiencia bien de campo. Muchos viajeros aprovechan también para comprar productos regionales y disfrutar de la hospitalidad de los vecinos del lugar.

Cómo ir hasta Las Armas

Para llegar a Las Armas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en auto, el camino más directo es tomar la Autopista Buenos Aires - La Plata y luego continuar por la Ruta Provincial 2 en dirección hacia Mar del Plata. El trayecto es completamente asfaltado y se encuentra en muy buen estado, por lo que el viaje suele ser cómodo y sencillo. Tras recorrer cerca de 300 kilómetros, se llega al acceso de la localidad, ubicada a un costado de la ruta.

Por su ubicación estratégica sobre uno de los corredores turísticos más importantes de la provincia, Las Armas también puede convertirse en una parada ideal para quienes viajan hacia la Costa Atlántica y desean hacer una pausa diferente en medio del recorrido.