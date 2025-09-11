Adiós a un mito: el alcohol no fija las grasas

El consumo de bebidas alcohólicas no “fija” la grasa en el cuerpo, aunque sí puede afectar el peso y la salud de otras formas.

El alcohol aporta calorías vacías que pueden favorecer el aumento de peso, pero no fija la grasa en el cuerpo.

Durante años, circuló la creencia de que el alcohol “fija” las grasas en el cuerpo , pero esta idea quedó en eso: una simple creencia . Aunque las bebidas alcohólicas sí aportan calorías y pueden influir en la composición corporal, no existe evidencia de que provoquen acumulación directa de grasa.

El consumo de alcohol puede influir en la composición corporal y contribuir al aumento de peso, pero de manera indirecta. Factores como el tipo de bebida, la frecuencia y la cantidad ingerida , así como la dieta y la actividad física, determinan su impacto real. No se trata de que el alcohol “fije” grasa , sino de cómo afecta el metabolismo y los hábitos.

Según un artículo de Better Health, el alcohol puede dificultar la quema de grasa y generar antojos poco saludables, como alimentos muy procesados o grasos. Sus calorías vacías no aportan nutrientes y pueden aumentar el consumo total diario, pero esto no significa que el alcohol almacene grasa de manera directa.

El alcohol ralentiza el metabolismo y puede generar resistencia a la insulina, aumentando los niveles de azúcar en la sangre. Esto favorece el almacenamiento de calorías en el hígado y puede dificultar la pérdida de peso, pero sigue siendo un efecto indirecto: no hay un “pegamento” que fije la grasa por beber alcohol .

El consumo de alcohol limita la absorción de nutrientes esenciales, como vitaminas B1, B12, ácido fólico y zinc. Además, altera la percepción del hambre y la saciedad, provocando que algunas personas coman más tras beber, aunque el alcohol en sí no “transforme” las calorías en grasa localizada.

Mitos y realidades sobre el alcohol y el peso

Muchos creen que ciertas bebidas alcohólicas ayudan a perder peso o aceleran la digestión. Esta creencia carece de fundamento. Cada caloría del alcohol cuenta y puede contribuir al aumento de peso si se acompaña de malos hábitos alimentarios. Por ejemplo, una copa de vino aporta unas 125 calorías y una cerveza promedio, 150.

La forma más efectiva de minimizar los efectos del alcohol en el peso es limitar su consumo y combinarlo con hábitos saludables: dieta equilibrada, actividad física y alimentos nutritivos. Consultar a un especialista puede ayudar a planificar estrategias personalizadas para mantener un peso saludable sin recurrir a mitos.