Este rincón de Buenos Aires es perfecto para desconectarse de la rutina y olvidarse del estrés

La arena, el silencio y los paisajes que parecen salidos de una postal son parte del mejor plan para cortar con el ritmo de cada día.

En la provincia de Buenos Aires , existen lugares muy poco conocidos que son perfectos para aquellos que prefieren vacacionar en un rincón pacífico . Entre caminos de arena, playas abiertas y casa pintorescas, este destino promete una experiencia distinta y tranquila, incluso en temporada alta.

A pocos kilómetros de Necochea, una pequeña localidad frente al mar conquista a quienes buscan descanso entre la naturaleza y el aire libre. El leve movimiento, el sonido constante de las olas y las extensas playas generan una atmosfera muy distinta a la de otros puntos turísticos del país.

Costa Bonita se encuentra en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Necochea y muy cerca de Quequén. Al estar justo al lado del Atlántico, se convirtió en el destino más elegido por quienes prefieren ambientes más serenos y alejados del turismo masivo.

A diferencia de otras ciudades costeras con grandes edificios y playas concurridas, este paraje todavía tiene un estilo sencillo y relajado que forma parte de la identidad del lugar. Muchas familias y viajeros optan por Costa Bonita para descansar durante los fines de semana largos.

Además de su paisaje, otro de los aspectos que atrae visitantes a este destino es su cercanía con Necochea, lo que permite disfrutar de la tranquilidad frente al mar y, al mismo tiempo, estar a pocos minutos de restaurantes, comercios o propuestas recreativas que se encuentran en una ciudad más grande.

Qué se puede hacer en Costa Bonita

Las playas amplias son el principal atractivo de Costa Bonita, ya que permiten caminar con total tranquilidad frente al mar y de paso aprovechar de estar lejos del bullicio de la ciudad. El lugar también llama la atención de quienes disfrutan de la pesca deportiva, las zonas cercanas a las escolleras y algunos sectores costeros suelen llenarse de pescadores que buscan pasar el día junto al océano.

Los médanos y senderos naturales también son elegidos por muchas personas que recorren esos caminos en bicicleta o aprovechan el paisaje para sacar fotos y, durante la tarde, los atardeceres sobre el mar se convierten en uno de los momentos más buscados por visitantes y residentes. Según lo que dicen los viajeros que recorrieron este destino, acá predomina el sonido del mar y el viento oceánico, lo que te hace sentir como si estuvieras en tu propio paraíso.

Viaje voluntariado Con costas amplias y un ritmo tranquilo, este destino puede ser tu próximo lugar favorito para desconectarte. Freepik

Cómo ir hasta Costa Bonita

Para llegar a Costa Bonita desde la Ciudad de Buenos Aires, el mejor recorrido empieza por la Ruta Provincial 2 y luego continúa por la Ruta Provincial 88 en dirección a Necochea. El trayecto supera los 500 kilómetros y demanda 6 horas y media de viaje, según el tránsito y las paradas realizadas durante el camino.

Una vez en Necochea, solo hay que recorrer algunos kilómetros para llegar hasta el balneario. El acceso final te recibe con un paisaje natural, lleno de médanos y vistas únicas hacia el Atlántico, razón por la que Costa Bonita es uno de los secretos mejor guardados de la costa bonaerense para quienes buscan desconectarse unos días.