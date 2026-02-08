Análisis de sangre para detectar el Alzheimer: el avance científico que promete un diagnóstico precoz y no invasivo

El estudio que puede ayudar a tartar la enfermedad de la demencia de manera temprana y así evitar mayores complicaciones.

El análisis de sangre que ayuda a tratar el alzheimer de manera temprana.

Más de 57 millones de personas en el mundo convivirán con demencia en 2026, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) proyecta que esta cifra alcanzará los 139 millones para 2050. El Alzheimer, que representa entre el 60% y el 70% de los casos globales, enfrenta un cambio radical en su diagnóstico gracias a avances científicos recientes.

Un estudio publicado en la revista Nature, liderado por Henrik Zetterberg y Barbara Bendlin, reveló que los biomarcadores sanguíneos, en especial la proteína p-tau217, permiten detectar señales tempranas de la enfermedad sin recurrir a procedimientos invasivos. Este descubrimiento abre la puerta a una medicina personalizada y menos intrusiva, transformando la forma en que se aborda el Alzheimer desde sus etapas iniciales.

El diagnóstico tradicional del Alzheimer dependía de procedimientos invasivos, como la punción lumbar para obtener líquido cefalorraquídeo o estudios de neuroimagen complejos . Los biomarcadores sanguíneos , en cambio, permiten identificar la enfermedad a través de un simple análisis de sangre, simplificando el proceso y haciendo el diagnóstico más accesible.

La proteína p-tau217, junto con la medición de β-amiloide 1-42 , permite detectar depósitos de placa cerebral, uno de los rasgos característicos del Alzheimer. Estos avances reducen la necesidad de pruebas complementarias y facilitan la derivación temprana a tratamientos.

La p-tau217 se perfila como el biomarcador más prometedor para el diagnóstico precoz del Alzheimer. Esta proteína proporciona información sobre la neurodegeneración y la respuesta neuronal , permitiendo identificar la enfermedad años antes de que aparezcan los primeros síntomas.

Un estudio publicado en Jama Neurology demostró que ajustar los valores de referencia de la p-tau217 según factores como insuficiencia renal, anemia u obesidad aumenta la precisión diagnóstica. Por ejemplo, en personas con enfermedad renal crónica, personalizar el umbral diagnóstico mejoró la exactitud del 0,65 al 0,83.

alzheimer Getty Images

Medicina personalizada: cómo factores como la obesidad y la anemia influyen en los resultados

La medicina personalizada juega un papel clave en el diagnóstico del Alzheimer. Factores como la obesidad, la anemia o la insuficiencia renal pueden alterar los resultados de los biomarcadores, por lo que ajustar los parámetros según el perfil biológico del paciente optimiza la fiabilidad de las pruebas.

En pacientes con anemia, el ajuste de los valores de referencia elevó la precisión del 0,80 al 0,86. En casos de obesidad, la estrategia de doble corte con "zona gris" demostró ser más efectiva, aunque incrementó la necesidad de estudios complementarios en algunos subgrupos.