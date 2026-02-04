La ciencia descubrió la dieta que combate al Alzheimer y la demencia

Un plan alimentario avalado por largos estudios muestra beneficios sobre la memoria, el enfoque mental y el envejecimiento del cerebro.

El cuidado del cerebro se volvió una prioridad a medida que avanza la edad. En los últimos años, distintos equipos académicos investigaron sobre la relación que existe entre una buena alimentación diaria y un rendimiento cognitivo mejor.

Un largo trabajo llevado a cabo por la Universidad de Barcelona aportó importantes datos sobre un patrón nutricional asociado con una mejor evolución de la memoria y otras funciones mentales en los adultos mayores.

Investigadores de la Universidad de Barcelona , junto con centros de Francia y otros países del continente, analizaron durante más de una década a personas mayores de 65 años . El objetivo fue observar cómo ciertos hábitos alimentarios se relacionan con el deterioro de las capacidades cognitivas a lo largo del tiempo.

El seguimiento incluyó a 840 participantes , en su mayoría mujeres, residentes en las ciudades francesas de Burdeos y Dijon. A lo largo de doce años , los voluntarios realizaron evaluaciones periódicas mediante pruebas neuropsicológicas diseñadas para medir la memoria, atención, lenguaje y velocidad de procesamiento.

El enfoque del estudio se apoyó en un método innovador: en lugar de basarse solo en encuestas sobre lo que comían los participantes, los científicos analizaron biomarcadores presentes en el suero sanguíneo . Estos indicadores permitieron identificar con mayor precisión el consumo real de determinados alimentos y nutrientes.

Entre los elementos observados se encontraron distintos tipos de ácidos grasos, tanto saturados como insaturados, además de compuestos derivados de polifenoles. Estos últimos provienen de frutas, verduras, legumbres y aceite de oliva, y su presencia refleja la acción de la microbiota intestinal y la capacidad del organismo para absorberlos.

Los resultados mostraron una relación entre este patrón alimentario y un menor declive cognitivo con el paso de los años. Quienes presentaban valores compatibles con este esquema nutricional mantuvieron mejores resultados en las pruebas mentales frente a quienes se alejaban de esas pautas.

La investigadora Alba Tor-Roca, integrante del CIBERFES y autora principal del trabajo, explicó que la implementación este tipo de alimentación se asocia con una evolución más favorable de las funciones cerebrales en edades avanzadas. Además, señaló que los biomarcadores permiten un seguimiento más preciso que los métodos tradicionales.

Este modelo alimentario prioriza verduras, frutas frescas, cereales integrales, legumbres, pescado y aceite de oliva, con un consumo moderado de lácteos y una presencia reducida de carnes rojas y productos ultra procesados.