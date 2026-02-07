Cuánta agua tengo que consumir por día si tengo hígado graso + Seguir en









Consejos para cuidar el cuerpo y evitar posibles enfermedades relacionadas con esta condición.

Consumir al menos ocho vasos de agua al día acompaña el buen cuidado del hígado.

Todos tenemos grasa en nuestro hígado, sin embargo si esa cantidad supera el 5%, las células hepáticas comienzan a deteriorarse y la posibilidad de desarrollar fibrosis, cirrosis o Cáncer se incrementa. Es por eso que es fundamental llevar una vida activa y equilibrada para evitar poner el cuerpo al límite.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Realizar ejercicio aeróbico -como caminar rápido o andar en bicicleta- varios días a la semana, evitar comidas procesadas, incluir alimentos ricos en fibra y grasas saludables, son pilares fundamentales para cuidar este órgano tan fundamental. Es importante comprender que esta enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad, incluso a los niños. Sin embargo el paso de los años suele traer peores conductas que derivan en este tipo de afecciones.

HIGADO GRASO (1) Qué es el hígado graso Una condición que afecta a millones de personas. En ciertos casos, esta enfermedad es impulsada por el consumo de bebidas alcohólicas y comidas procesadas, pero a su vez se encuentra ligado a factores metabólicos, situaciones de sedentarismo, sobrepeso y dietas desequilibradas.

El avance de esta condición puede derivar en problemas mayores como es el caso de la Esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), una etapa del hígado graso donde la inflamación y el deterioro celular pasa a tomar preponderancia y deriva en riesgo a desarrollar enfermedades cardíacas, diabetes y complicaciones renales.

higado graso Freepik Cuánta cantidad de agua tengo que tomar por día Lo ideal es ingerir cómo mínimo 2 litros de agua al día. Así se evitan las dificultades que pueda llegar a tener el hígado en la eliminación de toxinas. Y además favorecer la digestión, facilitar la depuración del organismo, acelerar el metabolismo y permitir una mejor circulación sanguínea.

Consumir agua y alimentos ricos en componentes es la mejor combinación para evitar problemas. Dejar afuera de la dieta -o limitar- el alcohol, los azúcares añadidos, las grasas saturadas y los productos ultraprocesados, es la estrategia que complementa el consumo de agua.

Temas alimentación

Salud