Todos tenemos grasa en nuestro hígado, sin embargo si esa cantidad supera el 5%, las células hepáticas comienzan a deteriorarse y la posibilidad de desarrollar fibrosis, cirrosis o Cáncer se incrementa. Es por eso que es fundamental llevar una vida activa y equilibrada para evitar poner el cuerpo al límite.
Cuánta agua tengo que consumir por día si tengo hígado graso
Consejos para cuidar el cuerpo y evitar posibles enfermedades relacionadas con esta condición.
- Realizar ejercicio aeróbico -como caminar rápido o andar en bicicleta- varios días a la semana, evitar comidas procesadas, incluir alimentos ricos en fibra y grasas saludables, son pilares fundamentales para cuidar este órgano tan fundamental.
Es importante comprender que esta enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad, incluso a los niños. Sin embargo el paso de los años suele traer peores conductas que derivan en este tipo de afecciones.
Qué es el hígado graso
Una condición que afecta a millones de personas. En ciertos casos, esta enfermedad es impulsada por el consumo de bebidas alcohólicas y comidas procesadas, pero a su vez se encuentra ligado a factores metabólicos, situaciones de sedentarismo, sobrepeso y dietas desequilibradas.
El avance de esta condición puede derivar en problemas mayores como es el caso de la Esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), una etapa del hígado graso donde la inflamación y el deterioro celular pasa a tomar preponderancia y deriva en riesgo a desarrollar enfermedades cardíacas, diabetes y complicaciones renales.
Cuánta cantidad de agua tengo que tomar por día
Lo ideal es ingerir cómo mínimo 2 litros de agua al día. Así se evitan las dificultades que pueda llegar a tener el hígado en la eliminación de toxinas. Y además favorecer la digestión, facilitar la depuración del organismo, acelerar el metabolismo y permitir una mejor circulación sanguínea.
- Consumir agua y alimentos ricos en componentes es la mejor combinación para evitar problemas.
Dejar afuera de la dieta -o limitar- el alcohol, los azúcares añadidos, las grasas saturadas y los productos ultraprocesados, es la estrategia que complementa el consumo de agua.
