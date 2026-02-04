Adiós a la arritmia cardíaca: el avance científico sobre bacterias intestinales y salud del corazón + Seguir en









El reciente estudio combinó datos clínicos humanos, análisis multiómicos y modelos animales para demostrar que Ruminococcus gnavus, un simbionte habitual del intestino, reduce el riesgo.

La fibrilación auricular se consolida como uno de los desafíos más comunes y complejos de la cardiología actual. Durante años, el foco preventivo se limitó a factores como el daño estructural del corazón o la presión alta, sin embargo, hoy, la ciencia mira hacia un lugar impensado: el ecosistema de bacterias que habita en nuestro intestino.

Un estudio publicado en la revista Cell Metabolism identificó un mecanismo específico mediante el cual una bacteria intestinal ejerce un efecto protector directo sobre el corazón. El estudio combinó datos clínicos humanos, análisis multiómicos y modelos animales para demostrar que Ruminococcus gnavus, un simbionte habitual del intestino, reduce la susceptibilidad a la fibrilación auricular y limita la fibrosis auricular, uno de los principales sustratos estructurales de esta arritmia.

“Cómo el microbioma intestinal modula el riesgo de fibrilación auricular. Un papel central de la leucina dietética y su metabolismo”, publicó en su red social X el prestigioso cardiólogo estadounidense Eric Topol, dándole reconocimiento a la nueva investigación.

Cómo el microbioma intestinal modula el riesgo de fibrilación auricular: el estudio La fibrilación auricular representa la arritmia sostenida más común a nivel mundial. Esta alteración del ritmo cardíaco favorece la formación de coágulos, incrementa el riesgo de ictus isquémico y deteriora progresivamente la función cardíaca. Debido a esto, la microbiota intestinal emergió en los últimos años como un factor de riesgo no convencional para enfermedades cardiovasculares.

En primer lugar, el estudio comenzó con controles a pacientes con fibrilación auricular que mostraron un perfil microbiano intestinal distinto al de individuos sanos. A partir del análisis, los investigadores detectaron una disminución consistente de Ruminococcus gnavus en personas con la arritmia. A diferencia de otros metabolitos, su función biológica en el sistema cardiovascular permanecía casi desconocida. El trabajo demostró que su presencia cumple un rol activo en la protección del tejido auricular.

En estos sistemas, la colonización con Ruminococcus gnavus redujo de manera significativa la aparición de fibrilación auricular inducida y atenuó la fibrosis auricular. Este descubrimiento aporta un nivel de precisión mayor y permite pensar en intervenciones dirigidas.

